Ancelotti se enfada con sus jugadores tras caer con el Betis: "Jugando así no ganamos el martes"

El Real Madrid se está desconectando poco a poco de la Liga. Ha sumado sólo cinco puntos de quince posibles en los últimos partidos: una victoria (Girona), dos empates (Atlético y Osasuna) y dos derrotas (Espanyol y Betis). Por eso Ancelotti avisó nada más llegar a la sala de prensa del Benito Villamarín sobre lo que viene ahora en Champions: «Jugando así no ganamos el martes», decía sobre la ida de octavos ante el Atlético en el Bernabéu. «Ha sido un mal partido, que empezó bien, pero que después no fuimos capaces de tener el ritmo inicial en cuanto a actitud y compromiso y se nos ha escapado el control. El contrario ha jugado mejor y ha merecido ganar», resumía el italiano, con su pin del Real Madrid torcido en la solapa y más crítico con sus jugadores que la mayoría de las veces.

«Es un golpe duro, tenemos que reaccionar, cuesta perder en estos momentos de la temporada. Todos los equipos corren y nosotros lo lo hemos hecho bien», insistía sobre ese buen comienzo del Madrid, dominando y con el gol de Brahim, pero que poco después se convirtió en una defensa en bloque bajo y dejando que el Betis corriese con el balón. «No estoy en la cabeza de los jugadores. El ritmo inicial, la buena posición en el campo de los primeros veinte minutos, no hemos sido capaces de tenerla en el resto del partido. Perdimos 27 balones en la primera parte, demasiada pérdida y el Betis se metió en el partido», continuaba Ancelotti, que es verdad que llegaba a Sevilla con el centro del campo muy tocado con las bajas de Bellingham y Ceballos.

No jugaron de inicio ni Camavinga ni Asencio, que seguramente serán titulares en el derbi ante el Atlético. «Si jugamos así no ganamos el martes, eso está bastante claro. Ojalá este partido nos sirva para despertarnos y como lección para el próximo. Parecía que el equipo estaba más ordenado y compacto, pero no hemos podido hacerlo como en los compromisos anteriores», comentaba sobre la buena inercia que el propio entrenador estaba viendo en los suyos a pesar de los empates ante Osasuna y Atlético, donde el Madrid mereció más.

Mbappé estuvo como su equipo, bien al principio, iniciando la jugada del gol y luego más desparecido. «No ha entrenado mucho por el problema con la muela y no estaba a su mejor nivel, así que para evitar problemas he preferido quitarlo y meter a Endrick que está en buena dinámica», explicaba respecto a la sustitución del francés, otro titular el martes.