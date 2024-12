Ancelotti: "Se habla mucho de Endrick, que no le damos minutos, bla, bla, bla"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, prepara el partido de este sábado contra el Rayo Vallecano con lo que tiene. Una plantilla en la que las lesiones son el pan de cada día. También las críticas al entrenador: "No molesta la crítica porque no es la realidad. Tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible y creo que lo estamos haciendo bien a pesar de las dificultades. Estamos peleando en todas las competiciones y vamos a pelear por todo a pesar de las muchas lesiones que tenemos que evaluar con el cuerpo médico y los preparadores físicos", ha asegurado el entrenador blanco.

Mbappé fue el último en caer: "Lo de Kylian no es serio, aunque no estará mañana, pero viajará a Catar y allí evaluaremos el riesgo y si puede jugar o una parte del partido. Es algo difícil. En los últimos parones ha estado aquí, descansando, trabajando... No se sabe. Afortunadamente sólo estará fuera un pequeño periodo y no perderá lo conseguido en los últimos tiempos. Camavinga está bien y está disponible para mañana”, ha dicho el técnico.

Por la bajas, le han preguntado por las rotaciones:" Puedo rotar a ciertos jugadores, pero cuando tengo una plantilla de 14 o 15 es complicado rotar. Y no siempre es positivo meter a jóvenes cuando el equipo no está bien, Hay que medir estas cosas. Se habla mucho de Endrick, que no le damos minutos, bla bla bla. Pero el jugador es muy joven, tiene que adaptarse, mejorar y aprender. Tengo que pensar también en cuándo meterlos porque el momento del equipo les puede afectar". Y añadió: "Es muy joven y tiene delante a uno de los mejores delanteros del mundo. Hay que ser pacientes. Él querría jugar más, claro, pero no pide nada. Que siga su aprendizaje así. Eso es todo"

Elogió a Tchouameni: "Lo primero es agradecer su compromiso porque está jugando en una posición que no es la suya. Muestra mucho altruismo. Juega ahí sin quejarse y sacando lo mejor que puede. Ante la Atalanta y Girona lo hizo muy bien y no es casualidad que ganásemos esos dos partidos con él. Teniendo en cuenta que no es su posición, pero lo hace para el equipo. Es un pivote fundamental, uno como pocos en el mercado, pero estamos en una emergencia, aunque afortunadamente hemos encontrado un jugador en la cantera muy fiable como Asencio”.

Y a Vinicius y Bellingham: "Sigue siendo para nosotros el mejor del mundo y sigue manteniendo una humildad bastante rara en un jugador de este nivel”, dijo del brasileño. Para el técnico, Jude "es un jugador muy importante en este sentido porque suma compromiso y eso es lo que más valoran los compañeros".