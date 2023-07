Ancelotti: “La plantilla está muy bien así. Estamos completos”

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que su plantilla “está muy bien así”, completa, a la vez que contestó con un escueto “otra pregunta” cuando fue cuestionado sobre una posible llegada del francés Kylian Mbappé al conjunto blanco. "La plantilla está muy bien así. Estamos completos”, señaló en zona mixta instantes antes de no querer contestar al ser preguntado por el nombre propio de Mbappé. Un Ancelotti que, centrado en la victoria de su equipo 2-0 en el amistoso de pretemporada contra el Manchester United, ponderó el nivel de los suyos.

“Ha sido un buen partido. Jugamos bien sobre todo la primera parte, con intensidad y transiciones bien hechas. Defendimos bien y jugamos mucho mejor que el primer partido. Tuvimos buena actitud y compromiso”, comentó. "Estamos bien porque tenemos un equipo con mucha calidad, física, técnica, de actitud y compromiso…. No veo otra explicación”, amplió. “El gol de Bellingham refleja la calidad que tiene. Rüdiger le puso un balón fantástico. Lo de Joselu ha sido un gol que no se ve muchas veces”, apuntó. “Joselu no necesita confianza porque ya se la hemos demostrado nosotros cuando le fichamos. Sabemos bien lo que puede aportar. Es un gran rematador de área”, destacó.

Además, se mostró contento de cómo está funcionando su nuevo esquema de 4-4-2 en rombo. “Está saliendo bien. Vinicius se está adaptando bien y le gusta jugar un poco más por dentro. Él tiene que jugar a veces por fuera, porque es muy fuerte, pero su posición, y la de Rodrygo, crean mucho peligro cada vez que tenemos el balón. Además, este esquema facilita la adaptación de Bellingham”, dijo. “Tenemos un equipo sin ego, y esto es muy importante para mí a la hora de manejar el vestuario”, declaró.

A su vez, Ancelotti valoró a algunos nombres propios de la plantilla, empezando por el belga Thibaut Courtois, que se quedó sin jugar por una “pequeña molestia”, pero que “jugará el próximo partido” contra el FC Barcelona, ya que espera que “recupere pronto”, como el turco Arda Güler.

El italiano ensalzó también a otro fichaje, el lateral izquierdo español Fran García. “Lo está haciendo muy bien. Empuja mucho, llega muchas veces para centrar… estamos muy contentos”, apuntó.

Por último, comentó el reencuentro con el brasileño Carlos Henrique Casemiro, quien dejó el Real Madrid el pasado verano para fichar por el Manchester United. “A Casemiro lo queremos mucho. Para nosotros sigue siendo un jugador del Real Madrid, una leyenda del club”, aseguró.