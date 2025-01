Hansi Flick: "Dani Olmo y Pau Víctor están listos para jugar"

En una mañana de locos en Barcelona, el asunto de Dani Olmo todavía no está resuelto en ninguna dirección y el presidente Joan Laporta acudió a la Ciudad Deportiva antes de la conferencia de prensa de Hansi Flick, previa al encuentro de Copa contra el Barbastro. El técnico alemán charló con el mandatario. Tenía que responder a las preguntas sobre la no inscripción de sus dos futbolistas mientras el club sigue trabajando en dar la vuelta a la situación y de momento no da muchas más explicaciones públicas.

Estas han sido las respuestas del técnico.

"Feliz año", dijo nada más llegar, sabiendo lo que le esperaba después...

Partido del Barbastro

"Hemos empezado con un muy buen entrenamiento. Ha sido muy bueno lo que he visto del equipo. Vi los últimos partidos del Barbastro y juegan bien. Tenemos que estar muy concentrados desde el minuto uno".

Dani Olmo, primera pregunta sobre él

"No quiero hablar demasiado de esto porque no es mi trabajo. Mi trabajo es preparar al equipo. Estuve en contacto antes de Navidad con el presidente, también esta mañana. Tengo confianza en el club en todo lo que concierne al equipo".

¿Cómo están Dani Olmo y Pau?

"Para ser honesto, la situación no es algo que me alegra, a los jugadores tampoco, pero las cosas son como son y las tenemos que aceptar. Somos profesionales. Yo tengo que entrenarlos... Cada uno tiene que hacer su trabajo. Tenemos que ser pacientes y esperar a la decisión".

La posible salida de Eric García a Girona

"No lo creo, pero no sé lo que va a pasar. Para nosotros es un buen jugador, importante. Se lesionó a final de la temporada pasada, pero es un futbolista muy inteligente, profesional, que puede jugar en varias posiciones. Es un jugador que nos gusta".

Lo que le ha dicho Laporta sobre Olmo

"Puedo responder lo que siempre digo cuando hablo con el presidente, que es algo privado que no puedo revelar y va a seguir privado".

¿Jugará Szczęsny?

"Szczęsny ha entrenado bien y mañana tomaremos la decisión antes del partido".

Seis meses en Barcelona

"Estoy enamorado de este club, el ambiente es muy bueno, hay muy buenas vibraciones y me encanta trabajar aquí".

¿Todo lo de Olmo y Pau Víctor puede afectar a posibles futuros fichajes?

"No, no, no pienso en el futuro de esta forma, tampoco en el pasado. Yo pienso en el ahora. He hablado con Pau y Dani y podéis entender cómo se sienten, pero quieren jugar en este club y son dos muy buenos jugadores. Yo siempre soy positivo, aunque sé que no es una situación fácil".

Christensen, planes con él

"Está entrenando bien, pero es demasiado pronto el partido contra el Barbastro. Viajará con nosotros a la Supercopa, pero el plan es que sea después cuando esté a pleno rendimiento con nosotros".

Si Pau y Dani Olmo están preparados para jugar, aunque tuvieran la licencia

"Están listos para jugar, están a punto. Lo que he visto no ha sido diferente a lo que vi otras veces. Pueden jugar, no me cabe ninguna duda".