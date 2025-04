Un sindicato para defender a los árbitros

«Vamos a tener que empezar a tomar medidas porque esta unión que vivimos ahora no va a permitir que siga pasando lo que está pasando. En pocas fechas vais a tener noticias sobre lo que está pasando y sobre lo que va a venir. Esta plantilla de compañeros y de compañeras va a hacer historia porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando», decía el viernes González Fuertes en la polémica conferencia de prensa previa a la Copa del Rey.

La principal medida, según publica Mundo Deportivo, confirmado después por el exárbitro y ahora comentarista Iturralde González, es la formación de un sindicato independiente que contará con medios legales para defenderse de los ataques mediáticos que sufren. «No lo pagamos nosotros, lo paga el niño y la niña que cogen el silbato y que tienen que ir a pitar un partido de infantiles. Y esto es la consecuencia de que le pongan una diana a un compañero en la cabeza, Debemos tratar de atajar todo eso y volver a un fútbol más sano», decía González Fuertes, que asegura que ahora el colectivo arbitral está unido. «Hay más unión que nunca, estamos más unidos que nunca No hace tres semanas tuvimos una reunión los 180 compañeros y compañeras del fútbol profesional en la que refrendamos esa unión y la refrendamos también con el CTA (Comité Técnico de Árbitros) y con cada uno de sus empleados.

«Tendréis noticias», aseguraba el árbitro asturiano cuando le preguntaron por la posibilidad de una huelga. Se quejó de la presión de todos los actores del fútbol. «Actores del fútbol son entrenadores, directivos, jugadores, con cartas, comunicados, tuits, vídeos, etcétera. Creo que es un error, creo que nos estamos equivocando en el camino porque no sabemos quién capta ese mensaje y cómo se capta El día que pase algo de verdad nos echaremos las manos a la cabeza, pero quién se hace responsable. Tenemos que tratar entre todos de dar una vuelta a esa situación que hay en el fútbol», aseguraba González Fuertes.

Eso antes de que su compañero De Burgos Bengoetxea, el árbitro de campo de la final, rompiera a llorar. «Estamos centrándonos mucho en los vídeos de Real Madrid Tv, pero cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca como un deportista más pero el día que me vaya de aquí quiero que mi hijo esté orgulloso. No hay derecho a lo que estamos pasando, no en el fútbol profesional, sobre todo en el fútbol base. Y que cada uno haga una reflexión de dónde queremos ir», explicaba sin poder contener las lágrimas.