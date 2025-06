La asombrosa tranquilidad de Lamine Yamal

Cuenta la leyenda que cuando a Garrincha le pedían que explicara sus regates él respondía con un simple: «Ellos se apartan y yo paso». Sin llegar a la simpleza del brasileño, algo parecido es lo que siente Lamine Yamal ante los defensas. «Eso de que me tapen por dentro no tiene sentido; si me tapan por dentro, me voy a ir por fuera. Si fuera tan fácil, me taparían dentro y me quedaría cerrado. Creo que si me tapan por dentro, me iré por fuera, y si me tapan por fuera, chutaré», decía el lunes en la cadena Cope.

Lamine juega con la naturalidad del que aún no ha cumplido los 18 y despierta la admiración de sus entrenadores, de los compañeros y también de los rivales.

«Mis hijos pequeños nunca me han visto con la Roja, pero están más emocionados con que voy a ver a Lamine que con verme a mí con la selección», reconocía Isco al incorporarse a la concentración de la selección.

«Siempre hemos valorado y reconocido el talento que tiene. Está tocado por esa varita que te da otro toque diferente. En su club lo hace muy bien, es un chico muy maduro para la edad que tiene. No olvidemos tiene 17 años, pero parece que tiene más», explicaba Luis de la Fuente el lunes pasado al anunciar la convocatoria para la fase final de la Liga de Naciones.

«Maneja las situaciones de máximo estrés con naturalidad. Por eso es tan bueno, pero tiene 17 años y seguramente todavía va a tener altibajos en su formación, pero en ciernes hay un jugador de leyenda», añadía el seleccionador español.

Lamine es uno de los jugadores más determinantes de medio campo hacia arriba, pero sus compañeros entienden también que no puede olvidarse del trabajo defensivo. «La relación con Lamine es muy buena, es un gran chico, pero tiene que defender como todos. Somos una familia, él hace un grandísimo trabajo porque sabemos la calidad que tiene pero si ayuda defensivamente va a ser todavía mejor. La gente va a tener una imagen muy buena de él,, ya la tienen porque es un fuera de serie, pero si haces las cosas y presionas la gente va a tener una perspectiva de él muy buena», asegura Pedro Porro, que comparte banda con el extremo del Barcelona.

«Lamine me parece un jugador con mucho fútbol, que está en ese proceso [de crecimiento]. No estamos viendo todavía a lo mejor que veremos. No sabemos lo que nos va a deparar. Si se desarrolla todo con naturalidad, tiene salud, estamos ante un jugador de leyenda. Tiene esa pinta», advierte De la Fuente.

Y lo ve e un futuro no muy lejano como ganador del Balón de Oro que reconoce al mejor jugador del mundo. «Es un proceso y hay que tener un rendimiento y Lamine lo tiene muy alto. A veces estas decisiones se toman por pequeños detalles. No sé cuándo lo ganará, pero que lo va a ganar, seguro. Esta temporada hay que ver y hay que analizar a los rivales en esa lucha. Lo más importante es que siga trabajando como lo hace, siendo el profesional que es queriendo trabajar cada día, ser humilde y eso es más importante que cualquier premio o reconocimiento individual», asegura el seleccionador.

«Tiene un talento espectacular. Es muy difícil verlo desde tan niño, y luego mentalmente está muy preparado para asumir este tipo de retos. No le puede la presión, el miedo al foco que es algo que de joven e incluso de veterano sueles tener, la presión de que todo el mundo esté pendiente de ti. Él no solamente se siente cómodo sino que se viene arriba con esa presión, que los rivales vayan a por él. Es lo que más destaco de Lamine, luego cada uno tiene su camino y alguno gana como Modric el Balón de Oro siendo muy veterano, otros muy jóvenes. No hay que compararle con nadie porque cada uno hace su propio camino, pero sin duda alguna no es algo normal», reconoce Mikel Merino en declaraciones a la agencia Efe.

Le queda algo más de un mes para los 18, pero ya lleva 106 partidos con el Barcelona y 19 con España. Ha marcado 29 goles y ha dado 43 asistencias entre club y selección. Y todo con la facilidad de Garrincha.