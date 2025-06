Un español en cada campeón de Europa

Ninguno de ellos juega en la Liga española, pero España ha tenido un campeón en cada una de las competiciones europeas que se han disputado este año. Empezó Pedro Porro ganando la Liga Europa en San Mamés con el Tottenham; Cucurella derrotó a Isco y el Chelsea al Betis en la Conference League y terminó Fabián ganando el sábado la Liga de Campeones, la primera suya y la primera del PSG.

Fabián, ahora mismo, es campeón de todo. Ganó con España la Liga de Naciones y la Eurocopa y con el PSG ha ganado los tres torneos locales –Liga, Copa y Supercopa– y la Liga de Campeones. «Soy un afortunado de poder estar consiguiendo todos estos títulos. La verdad que cuando uno es pequeño no se imagina poder lograr todo esto, es un sueño. Ahora toca selección, hay que disfrutar estos días y nos toca contra Francia», explicaba el jugador del PSG después de ganar la Liga de Campeones al Inter de Milán. «Sabemos que será un partido duro», añadía sobre la semifinal de la Liga de Naciones que España juega el jueves contra Francia. «Sabemos que será difícil. Pero, ¿por qué no intentar levantar otra vez ese título?», se preguntaba el centrocampista andaluz.

Para el PSG la Liga de Campeones era especial por ser la primera. «Muy feliz. Hemos hecho historia, la primera en la historia del club. Se lo merecía la afición, por la gente que ha estado siempre con nosotros. Es una alegría inmensa y ahora toca disfrutarla», añadía.

El PSG nunca había ganado la Liga de Campeones y el Tottenham se había olvidado casi de lo que es ganar una competición europea. Y de lo que es ganar un título, en realidad. Hacía 17 años que no levantaba un trofeo el equipo londinense y 41 que no conquistaba una competición europea, la Copa de la UEFA contra el Anderlecht. Fue un año antes de que la tragedia de Heysel motivara un castigo de cinco temporadas para los clubes ingleses sin competir en Europa. Ahora ha renovado los recuerdos con la victoria ante el Manchester United en la misma competición, aunque con distinto nombre. Y allí estaba Pedro Porro.

«Es un título europeo después de 41 años y estamos muy contentos por eso. Que equipos humildes ganen cosas también es importante para el fútbol», dice el lateral español, aunque el Tottenham, más que un equipo humilde sea un equipo rico que hacía mucho que no ganaba. Tanto que todavía no se acostumbran a ser campeones de la Liga Europa. «No lo hemos terminado de asimilar», reconoce. «Ha sido un momento muy feliz, porque siempre es importante ganar un título con tu club. Una Europa League no es fácil, porque lleva un grandísimo trabajo», asume Pedro Porro.

La tercera competición continental, la Conference League, fue para el Chelsea de Cucurella, que derrotó al Betis de Isco, con el que ahora coincide en la selección. «Es un gran jugador, ya lo ha demostrado, está de nuevo en una segunda juventud», dice Cucurella del bético. «Hoy nos ha tocado sufrirlo y de aquí a una semana me tocará disfrutarlo, y estoy muy contento de compartir momentos, entrenos y tiempo con jugadores de esa calidad y que han ganado tanto, porque no es algo fácil y se puede aprender mucho de compañeros como él», aseguraba después de ganar la Conference.

Cucurella y Pedro Porro son incorporaciones recientes del seleccionador. Cucurella ya estuvo en la Eurocopa y Porro, que ya participó de la primera convocatoria del seleccionador, ha entrado y salido hasta que la lesión de Carvajal y la retirada de Jesús Navas le han permitido hacerse fuerte en el costado derecho de la defensa.

«Dani y Jesús son leyendas. En ese tiempo sabía que tenía que esperar mi momento. Aquí el que viene sabe que tiene que aportar su granito de arena. En los partidos que hemos estado tanto yo como Óscar [Mingueza] hemos intentado ayudar al equipo al máximo y el que venga que aporte. Es difícil estar al nivel de Dani y de Jesús porque son dos grandes leyendas de España y con sus clubes y son referentes para mí», explica Pedro Porro. Y todos coinciden en lo importante que sería volver a ganar un título con España. De los tres, solo Fabián participó en la Liga de Naciones hace dos años. «Los títulos son importantes y esa es la mentalidad que tenemos», dice Porro.