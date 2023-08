Athletic-Real Madrid: la sorprendente alineación de Ancelotti

El Real Madrid arranca la temporada 2023-204 de LaLiga EA Sports este sábado (21.30 horas) ante el Athletic Club en una salida siempre complicada a San Mamés, un partido que viene marcado por la lesión de Thibout Courtois, el cambio de sistema de Carlo Ancelotti y la mala racha de los rojiblancos ante el club blanco, al que no gana en Liga desde el 2015.

El proyecto 3.0 de la segunda etapa de Carlo Ancelotti echa a rodar en San Mamés. El Real Madrid inicia un nuevo curso de liga con la tarea pendiente de la regularidad y la consistencia de la que adoleció la temporada pasada. Además, lo hará con una plantilla renovada, sin su máximo goleador las dos campañas anteriores y con un cambio de sistema, que no ha terminado de cuajar en la pretemporada.

La salida de Karim Benzema, sumada a la llegada de Jude Bellingham han hecho que el técnico italiano haya variado su tradicional 4-3-3 hacia un 4-4-2 y rombo en el medio para dar más relevancia a la figura del inglés, piedra angular del 'nuevo' Real Madrid y que debutará oficialmente en un partido siempre de 'alto voltaje'. Ha llegado la transición.

El joven futbolista de 20 años ha sido fijo en el centro del campo. Tambié parten con ventaja Eduardo Camavinga, titular en todos los partidos de la gira de pretemporada y juegan también Aurelien Tchouameni y Fede Valverde para contrarrestar y sobrevivir mejor a la presión e intensidad local.

Arriba, sin embargo, el Real Madrid no contará este año con el principal azote rojiblanco en la última década, Karim Benzema, que anotó 20 goles en 29 partidos contra los 'Leones'. Todo lo contrario le ocurre a Vinícius Jr, que aún no ha sido capaz de celebrar un gol ante el Athletic Club y que este sábado intentará romper esa racha, acompañadoe por su compatriota Rodrygo Goes, ambos intentando seguir adaptándose a jugar más por dentro.

El Real Madrid comienza LaLiga contra el Athletic con: Lunin, Carvajal, E. Militão, Alaba, F. García, Valverde, Tchoumaeni, Camavinga, Bellingham, Rodyrgo y Vini Jr.