El emotivo vídeo de despedida de Saúl Ñíguez del Atlético y su malestar con Simeone

Fútbol

Saúl Ñíguez ha contado toda la verdad de su situación y su salida del Atlético de Madrid. Lo ha hecho en Twitch, en una larga entrevista con Ibai Llanos en la que ha dejado varios titulares. Ha reconocido que no se sentía cómodo en su posición, que tuvo más de una charla con Diego Pablo Simeone y que hubo mucha tensión a última hora por su llegada al Chelsea.

El pequeño de los Ñíguez ha querido despedirse de la afición del Atlético de Madrid y ha reiterado su amor por el club colchonero, aunque reconoce que se sentía estancado por jugar en diferentes posiciones menos en la suya. Eso sí, Saúl reconoce que sufrió y temió porque la operación no hubiera entrado en tiempo y que se hubiese truncado.

«La verdad que ha sido en el último momento. Estaba como cuando De Gea en su día. Pensaba que no iba a entrar, pero ha sido una tarde y noche larga».

Sus charlas con Simeone

«Le pedí a Simeone entrenar en mi posición, ya no jugar, para encontrarme feliz y encontrar mi mejor versión. Al contar eso pensaron que lo mejor era salir y era lo mejor para todos. Para mí ha sido la decisión más difícil de mi vida y me he asesorado por muchas personas. Llevo tres temporadas jugando en posiciones diferentes. El míster lo sabe, pero yo estoy para lo que me pida», detallaba con pena el futbolista a Llanos.

Es un reto

“Dos días antes dije a mi mujer que me quedaba, me encontraba bien, estoy bien considerado... Lo único negativo era no jugar en mi posición, me veía estancado en una posición que no era la mía, no podía demostrar lo que quería. Tenía un bloqueo mental. Cuando me llegó la oferta, ya empecé a contemplarlo. La opción del Chelsea es salir de mi zona de confort. Sé que es un reto porque es el campeón de Europa. Si peleo, puedo conseguirlo”, añadió.

Emotivo vídeo

El futbolista ha querido mandar un mensaje a la afición y ha publicado un emotivo vídeo en redes sociales para despedirse del club de su vida. “Los aficionados del Atlético de Madrid nunca podrán decir que no lo he dado todo. Mi padre siempre me decía eso y creo que así lo he cumplido. Eso lo cumplí y me deja tranquilo. El no crecer y no poder demostrar a la gente, que le tengo mucho aprecio, cómo soy, me generaba más frustración. Llevo en el Atlético de Madrid desde los trece años. Es muy duro. Ha sido la decisión más difícil de toda mi vida. Si hubiera sabido que me iba, en el partido contra el Elche me hubiera acercado a la afición”, afirmó visiblemente emocionado.