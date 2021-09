Así ha sido la impresionante pitada a Griezmann en su regreso al Metropolitano

Fútbol

Había pocas dudas sobre el recibimiento que iba a tener Antoine Griezmann en su regreso al Metropolitano. Se esperaban pitos y hubo muchos cuando entró en el campo en la segunda mitad en sustitución de Joao Félix.

Ha cambiado de número, ahora lleva el 8 que pertenecía a Saúl, y de peinado, pero la afición rojiblanca no se ha olvidado de cómo fue su marcha. No es irse al Barcelona lo que no le perdonan sino la manera de hacerlo y los pitos atronaron ya antes de que por megafonía se anunciara el cambio.

La afición rojiblanca ya había calentado momentos antes con los silbidos al exmadridista Pepe, al que pitaron desde el comienzo del partido, pero la intensidad creció cuando fue sustituido por Marcano.

Griezmann ya sabía lo que le esperaba después de que la que vuelve a ser su afición lo pitara cuando su cara sólo había asomado por el videomarcador.