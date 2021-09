Griezmann pide el mando en el Atlético

Fútbol

Hubo un tiempo en que Antoine Griezmann vivía obsesionado con ponerse a la altura de Messi y de Cristiano Ronaldo. Su fichaje por el Barcelona al menos conseguía acercarlo a Leo, aunque el equipo azulgrana nunca fue su sitio.

En el Barça nunca consiguió igualar sus números goleadores del Atlético y nunca tuvo el cariño de la grada, algo que sí tenía en el club rojiblanco y que ha perdido por el camino, como demuestra la pitada que recibió cuando saltó al campo. Pero los silbidos duraron hasta que agarró la pelota. El francés se convirtió en el mejor del Atlético en la media hora que estuvo en el campo y su sociedad con Correa anuncia cosas buenas para su equipo.

El Atlético necesita mejorar. Es el campeón de Liga y, a priori, la mejor plantilla del campeonato español después de la incorporación de Griezmann y de Matheus Cunha. Pero aún no ha conseguido lo que pedía José María Giménez antes de enfrentarse al Oporto , “convertir los nombres en un equipo”.

“Primero de todo, hay que buscar seguir mejorando. Está claro que el equipo tiene mejora por delante. Tenemos trabajo por delante. Y a eso apuntaremos, a seguir buscando y encontrando lo que haga mejor al equipo para tener la continuidad del juego la mayor cantidad de minutos”, reconoce Simeone.

Para eso cuenta con los fichajes, aunque el Cholo mantiene su estrategia de darles entrada poco a poco. Ni siquiera Griezmann se libra de ese periodo de adaptación. “Griezmann acaba de llegar. Hay que tener tranquilidad, trabajo, confiar en lo que hacemos y evidentemente en el talento que tiene cada futbolista”, dice el entrenador del Atlético.

El francés fue titular en los tres primeros partidos de Liga con el Barcelona y también en su reestreno como rojiblanco ante el Espanyol, pero tuvo que esperar desde el banquillo su vuelta a la Champions con el Atlético. Matheus Cunha va más lento. Sólo ha jugado 29 minutos repartidos en dos partidos y vio todo el partido contra el Oporto desde el banquillo.

Pero la preocupación del Cholo es el bloque. “Ternemos que encontrar una regularidad en el juego y subir la velocidad en el juego. Cuando lo hagamos, los futbolistas que tenemos harán que la diferencia pueda aparecer”, explicaba después del partido contra el Oporto. Para eso la presencia de Griezmann puede ser fundamental.

“Es importante para nosotros haber recuperado un extraordinario futbolista como él y que lo podamos disfrutar. Esperamos que él se ponga mejor y pueda responder a la gente que lo está criticando. Tiene un desafío por delante en consecuencia de lo ocurrido en el pasado”, dice Simeone.

Griezmann fue la referencia del Atlético antes de marcharse al Barcelona y está dispuesto a volver a ocupar ese lugar que ha quedado desierto desde su marcha y que Joao Félix no ha podido llenar. “Hay que pensar que Joao Félix desde abril fue uno de los últimos partidos que empezó de titular y después no tuvo continuidad por su lesión. Ha hecho una pretemporada recuperándose y está haciendo un gran esfuerzo para tomar su mejor nivel”, asume el técnico rojiblanco. “Estamos trabajando para encontrarnos con la regularidad, porque la temporada pasada él tuvo unos primeros seis meses extraordinarios y después vino la lesión y pasó todo lo que pasó hasta hoy. Hacía tres o cuatro meses que no jugaba de titular. Era el primer partido. Tiene que tener regularidad y ahí se encontrará el talento que tiene”, explica.

Un talento para complementar a Griezmann.