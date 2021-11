El Atlético se rompe por atrás

Fútbol

Jan Oblak ha sido cinco veces el portero menos goleado de la Liga española. Dos veces más lo fue Courtois cuando defendía la portería rojiblanca. Y esa ha sido la base de la fortaleza del equipo desde que Simeone se sienta en el banquillo. Así ha ganado dos Ligas, una Copa, dos Ligas Europa y ha llegado a dos finales de la Liga de Campeones.

Pero la seguridad del Atlético en el fondo se tambalea. Especialmente en Europa, donde lleva más goles recibidos que partidos jugados. Suma seis encajados en cuatro encuentros. Una rareza para el equipo rojiblanco, que muestra una extraña fragilidad en la parte de atrás esta temporada. La suma con la Liga también sale negativa, aunque el balance es mejor en el campeonato español, donde ha recibido diez goles en once partidos. El total, 16 tantos encajados en 15 encuentros es insólito para el equipo rojiblanco.

«Es mucha precisión de ellos, juegan a una velocidad a la que sacan partido», explicaba Simeone después del último choque. El entrenador del Atlético responsabilizaba de la derrota más a las cualidades del Liverpool que a las debilidades de su equipo.

Más críticos parecían los propios jugadores. «Nos han marcado dos goles muy fáciles que no pueden pasar», reconocía Oblak. «Nos han penalizado esos dos fallos que hemos tenido en los goles», confirmaba Mario Hermoso. «Son unos cuantos [errores defensivos]. Pero estamos a tiempo de corregirlo, tenemos dos partidos más para esta clasificación», añadía el central.

La estructura de cinco defensas con la que el curso pasado ganó la Liga no resulta tan sólida esta temporada. Una de las claves puede ser la ausencia de Stefan Savic en algunos momentos. El montenegrino se ha convertido en la referencia defensiva del Atlético en los últimos años, pero aún no ha debutado en la Liga de Campeones por una sanción que arrastraba desde la pasada temporada. Y en los dos partidos que no ha jugado en Liga su equipo ha recibido cuatro goles.

Diez de los 16 goles que ha encajado el Atlético en este curso han llegado sin Savic en el campo, lo que parece algo más que una casualidad. En cuatro de los nueve partidos que ha jugado en Liga ha mantenido la portería a cero.

Desde que derrotó al Barcelona en Liga el 2 de octubre, el Atlético ha recibido nueve goles en cinco partidos y sólo contra el Betis el fin de semana pasado no se manchó la portería de Oblak.

Pero Simeone encuentra argumentos positivos en la derrota sufrida en Liverpool. «Me gustó que el equipo entendió que había que sufrir el partido en el segundo tiempo. Hay momentos para sufrir. Ahora, callados, tranquilidad a mejorar y a pensar en el domingo», decía.

Con dos goles en contra y un jugador menos el equipo rojiblanco tuvo ocasiones para acercarse en el marcador, un gol anulado a Luis Suárez y un mano a mano de Héctor Herrera que se le escapó por poco.

«Venir aquí y jugar con uno menos tanto tiempo es muy complicado, el equipo ha aguantado el marcador, no ha encajado más goles, ha intentado hacer cosas para resolver. Hemos tenido oportunidades, no las hemos conseguido. Seguimos», aseguraba Mario Hermoso. El Atlético sigue en busca de su identidad defensiva.