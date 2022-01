La frase de Simeone que asusta a los atléticos: “Todo empieza y todo acaba en esta vida”

El Atlético de Madrid no está viviendo sus mejores momentos, pese a la épica victoria de este fin de semana contra el Valencia. En el equipo y el club quieren pensar que la emotiva remontada contra el Valencia va a suponer un punto de inflexión y que va a demostrar, además, que el discurso de Simeone no está agotado, como ha podido parecer tras la serie de derrotas rojiblancas.

Pero Simeone casi siempre está dando vueltas a su despedida, como pasó tras perder en los penaltis la segunda final de la Champions contra el Atlético. Ahora, en la presentación de su documental, el entrenador rojiblanco ha pronunciado un par de frases que pueden inquietar a los atlético por lo que pueden significar. “En algún momento me tendré que ir del Atlético”, ha dicho el entrenador argentino, “porque todo empieza y acaba en esta vida”. Quiere que, cuando eso suceda, nadie salga dañado, como si en una ruptura eso fuera posible: “Ojalá sea una decisión justa para todas las partes”. Pero también ha reconocido que es feliz en el banquillo rojiblanco: «Italia es un lugar donde siempre hay buenos equipos, dejé buenos recuerdos. Somos entrenadores y entendemos que, más allá de que estoy feliz y muy bien donde estoy y no me quiero ir de donde estoy, todo tiene un final y todo termina también».

Simeone ha dicho estas palabras en el documental de Amazon: ‘Simeone, vivir partido a partido», de seis capítulos, de 40 minutos cada uno en los que se cómo es el entrenador rojiblanco. También se ve a la persona más allá del entrenador: “Todos ven al entrenador vestido de negro, pero para llegar a ese éxito hay un camino muy grande, a nivel personal, de entrenador, de futbolista, y se explica con claridad en lo que hicieron”, que dio las gracias a quien le educó: “Los que me dieron las herramientas que tengo. Soy lo que soy gracias a cada sus personalidades, que son diferentes, y en una persona puedo transmitirlas. Los quiero muchísimo. Mi padre está fuerte, cada vez más musculoso, y mi madre siempre tiene una sonrisa cada vez que hablamos”.

El entrenador ha reconocido que en el Atlético ha pasado su vida:”Entre lo que me pasó como futbolista y como entrenador son 15 o 16 años que estoy en esta institución, donde me hizo crecer como deportista, futbolista, me fui, volví, vine en un momento de dificultades, tuvimos un montón de momentos de alegría con algunos tropiezos, que tiene que ser así, y lo más grande que me siga pasando es que me exigen reivindicarme día a día. Me encanta. Porque la vida es así, porque la vida cambia de un minuto a otro».