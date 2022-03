La confesión de un ex atlético sobre Simeone: “Es un obseso, me despertaba mientras dormía”

Faltan pocas horas del partido de vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones del Manchester United contra el Atlético de Madrid y a buen seguro que Diego Pablo Simeone lo dará todo en la banda. y seguro que pase lo que pase será protagonista de los titulares en medio mundo. Su carisma lo hacen único y lo han situado como uno de los candidatos deseados por los grandes de Europa.

Hace meses que e viene hablando del relevo de Simeone en el banquillo colchonero. Aunque el técnico argentino tiene contrato hasta 2024, los altibajos del equipo hacen que muchos vean cada vez más probable su salida del conjunto rojiblanco. En las últimas horas, incluso se baraja la posibilidad de que acabe en el el banquillo del PSG tras el duro palo que ha supuesto para el club parisino su eliminación de la Champions ante el Real Madrid.

El Cholo pondría así fin a una etapa que le ha proporcionado grandes éxitos deportivos pero que también le ha permitido engrosar considerablemente su fortuna. Diego Pablo Simeone es un referente en el Atlético de Madrid y por ello el club le paga 43 millones de euros brutos por temporada, lo que le sitúa como el entrenador que más cobra del mundo, por delante de Pep Guardiola (Manchester City) y Jügen Klopp (Liverpool).

“Es un loco del fútbol”

Horas antes la cita clave ante el Manchester, el exdefensor del Atlético Kieran Trippier ha revelado a BBC Radio 5 Live cómo es jugar para Simeone. Durante la entrevista, el defensor explicó con todo lujo de detalles cómo es trabajar bajo el mando del Cholo. El ahora lateral del Newcastle reveló el lado más obsesivo del técnico argentino. “Había veces que estaba en la cama, ya dormido, y me llamaba por teléfono. Es una locura, nunca lo había experimentado con otro entrenador. Él me hablaba de cosas que podía mejorar y yo estaba tratando de dormir. Recibía mensajes de texto al azar, llamadas suyas hablando sobre fútbol. Ahí ves que está obsesionado. Es un entrenador increíble. Emocional es la palabra”.

El futbolista, que durante su paso por el club rojiblanco disputó 86 partidos agradeció todo lo que aprendió del técnico: “Está loco por el fútbol. Su documental muestra perfectamente cómo es cada día. Es un entrenador increíble y soy muy afortunado de haber trabajado con él porque aprendí mucho”.

“Es implacable: si no corres, no estás”

“Las prácticas eran demoledoras, de locos. Es uno de esos entrenadores que quiere que corras y atravieses una pared de ladrillos por él. Si no trabajas duro, te vas a quedar fuera. No le importa lo bueno que seas o cuál sea tu nombre. Tienes que correr. En el entrenamiento da igual si es el calentamiento o los rondos, si no lo haces todo de la manera correcta te lo hará saber. Es exactamente igual que en la banda. Es implacable, pero increíble”, añadió.

Tripper fue fichado por el Atlético de Madrid por 24 millones de euros en 2019 y ganó el título de La Liga antes de mudarse a Newcastle el pasado mes de enero.