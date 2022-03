El PSG piensa en Simeone como nuevo entrenador

La eliminación en Champions frente al Real Madrid ha dejado a Mauricio Pochettino en una situación muy delicada. Si ya antes había sonado con fuerza Zinedine Zidane, ahora el PSG ha incluido a nuevos entrenadores a su agenda, entre los que destaca Simeone, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2024.

Leo Messi avalaría la llegada de su compatriota al combinado francés. Además, a favor de la llegada de Simeone al PSG juega la solidez defensiva que imprime a sus equipos. Allegri (Juventus de Turín), Conte (Tottenham Hotspur), Ten Hag (Ajax de Ámsterdam), Galtier (Niza), Mikel Arteta (Arsenal), Simone Inzaghi (Inter de Milán), Favre (sin equipo) y Motta (Spezia) serían las otras opciones que maneja el conjunto galo según L’Équipe.

Los posibles relevos de Simeone en el Atlético si se va al PSG

Simone Inzaghi, además de estar en la agenda del PSG, sería el gran favorito para tomar el relevo de Simeone en el Atlético de Madrid si éste decidiera no cumplir su contrato. Al menos así lo ha afirmado la prensa italiana. En Barcelona, por su parte, aseguran que Ernesto Valverde es la opción que más gusta a la dirección deportiva colchonera. Por otro lado, al ser preguntado por el futuro de Marcelino García Toral, el periodista Aitor Meana señalaba: “Creo que no renovará con el Athletic, llegue o no llegue un nuevo presidente”. “Aprovechará esta ola de éxito para ser candidato al banquillo del Atlético de Madrid o al relevo de Luis Enrique”, añadía.

Lo cierto es que el salario de Simeone, así como el de algunos jugadores, sería un problema si el Atlético de Madrid no se clasifica para la próxima edición de la Champions. Es por ello por lo que el PSG piensa en el Cholo como recambio de Mauricio Pochettino.