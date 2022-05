El reproche de Luis Suárez a Simeone y a los dirigentes del Atlético: así se enteró de que no seguirá

Luis Suárez deja el Atlético de Madrid después de dos temporadas en el club y un título de Liga y se despide con un reproche a su entrenador, Diego Simeone, y a los dirigentes de la entidad por la forma en que se enteró de que se tenía que marchar. El delantero uruguayo aseguró en la Cadena SER que se enteró de que no seguía un día antes de la despedida que le hizo el club en el partido contra el Sevilla, el último del equipo esta temporada en el Wanda Metropolitano.

Preguntado por quién le comunica que no seguiría, esta fue la sorprendente respuesta de Luis Suárez: “Me lo comunicó el día anterior de mi despedida Rafa Alique [director de comunicación del Atlético], que me iban a hacer una despedida. No sabía nada. Tengo 35 años y también estaba pensando en mi futuro. Tuvimos una reunión con el club en diciembre, quedamos en hablar en febrero y Alique me dijo que me iban a hacer una despedida y dije, ‘bueno, por lo menos alguien del club me dijo algo’. Él también se sorprendió, supuestamente”.

Cuestionado por si había hablado después con el Cholo Simeone, Suárez fue claro: “No, nada”. “¿Y con Andrea Berta [director deportivo]?”, le insistieron. “Tampoco”, respondió el uruguayo. “¿Y Miguel Ángel [Gil Marín]?”, continuaron preguntando. “Tampoco”, contestó Luis Suárez, quien reconoció que le hubiera gustado seguir en el Atlético: “Sí, me hubiese gustado, sí. Estaba encantado. Estaba cumpliendo un rol al que no estaba acostumbrado y aceptándolo de buena manera. Estaba capacitado para seguir cumpliendo lo que pedía el entrenador, pero no se dio la posibilidad”.

Sobre su futuro, el uruguayo aseguró que no tiene una decisión tomada y no sabe dónde jugará la próxima temporada: “Hay muchas opciones, muchas propuestas. Tengo la suerte de tomar la decisión, escucho a todos, pero llegado el momento tomaremos la decisión”. Lo que sí tiene claro es que quiere seguir en Europa y reconoció que le ha llegado alguna oferta de España.

Suárez tuvo palabras de elogio para el delantero del Real Madrid Karim Benzema y declaró que aplaudió su segundo gol contra el Chelsea: “El gol de Benzema, el segundo que hizo contra el Chelsea, lo aplaudí, porque aluciné con lo que está haciendo. Uno es hincha del fútbol”. También dejó claro quién quiere que gane la final de la Liga de Campeones este próximo sábado entre el Liverpool y el Real Madrid: “Soy hincha del Barcelona, del Liverpool, del Atleti, de los equipos que he jugado”.