Que el Atlético no mereció perder el partido ante el Villarreal es indiscutible. Que el Villarreal se daba por satisfecho con el empate es una certeza, pero que el equipo del Cholo Simeone volvió a parecerse al del año pasado, con un planteamiento rácano y regalando lo incomprensible atrás, también.

Los locales salieron a apretar arriba para seguir el plan de siempre, intentar ponerse por delante en el primer cuarto de hora y poder defender saliendo a la contra. Fue el plan de Getafe y es con el que el Cholo se siente más a gusto. No salió y no hubo más alternativas. El partido transcurrió en la nada, con posesiones de pelota estériles por parte de ambos equipos y sin ninguna ambición de ir a por el partido. Curiosamente, el gol que rompió el encuentro fue un regalo de rey mago como los que vimos tantas veces el año pasado. Esta vez fue Molina, que debutó con regalo y expulsión ante su nuevo público. Lo mejor para el chaval es que no lo puede hacer peor.

Con el 0-1, Simeone agotó los cambios y el equipo se fue arriba a la desesperada mereciendo el empate y con la dupla Griezmann-Cunha echándose el equipo a las espaldas, pero dejarlo todo a la carta de la remontada es demasiado arriesgado. El 0-2 llego con los rojiblancos volcados ante la portería de un gran Rulli y el partido termino con follón entre jugadores. Si ya es preocupante que la propuesta de juego del Atlético sea tan ramplona, el desquicie de los jugadores en los últimos minutos lo es más aún. Aún estamos en la segunda jornada, seguimos en agosto y ya se ven señales de nerviosismo que no son normales para esta época del año. Hay mucho que solucionar, pero si no se hace desde la calma y el razonamiento, los viejos fantasmas tienen demasiadas papeletas para volver a aparecer.