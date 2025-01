Balde denuncia insultos racistas en Getafe

«He recibido varios insultos racistas y creo que tengo que decirlo. Esto no debería seguir pasando. Ha sido en la primera parte, se lo dije al árbitro y activó el protocolo, aunque no sé muy bien cómo funciona», explicó Balde en los micrófonos de Movistar al final del encuentro que el Barcelona empató en Getafe. El lateral izquierdo, pegado a la banda, está por su posición muy expuesto a la ira de los aficionados, y en el Coliseum denunció este tipo de insultos lamentables.

El defensa, por lo demás, estuvo muy activo en el campo. Se enfrentó en la primera parte con Aleñá, en una batalla más deportiva; y también fue protagonista de la acción que incendió el último tramo de partido. Ismael, que acababa de entrar, le celebró en la cara una buena acción defensiva y el lateral levantó el brazo y se contuvo, pero le tocó la cara a su rival. El futbolista del Getafe exageró y se fue al suelo. Un par de jugadas después, Balde vio la amarilla por un empujón a Álvaro.

Hasta los dos banquillos acabaron discutiendo tras el primer incidente, y Flick y Bordalás vieron tarjeta amarilla. "No hablo de los incidentes en el banquillo. No me preocupan los seis puntos de veinticuatro, sé que perdimos muchos puntos. Empezamos bien el año y estoy contento con eso. Ahora tenemos que demostrarlo en Lisboa, contra el Benfica. Tenemos un partido importante y con tres puntos estaremos en la siguiente ronda", comentó el entrenador del Barcelona. "No me preocupa el comportamiento del Getafe. Fue una experiencia nueva para mí. Pero es buena. En la primera parte marcamos y todo estuvo bien. Luego marcaron ellos y lo hicieron muy bien en defensa. No es fácil jugar aquí", añadió el técnico alemán, que sí admitió que faltó algo de velocidad en el movimiento de la pelota por parte de sus jugadores.

Flick también comentó los insultos racistas a Balde: "No debería haber espacio para esto ni en el fútbol ni en la vida. Debemos reflexionar. Es el momento de hacerlo. Esa gente debe quedarse en casa. Tenemos que luchar contra esto. nosotros y los que están a su alrededor en el estadio. No hay lugar para esas cosas".