Balón de Oro 2025: ¿cuándo es, a qué hora y dónde ver online y TV la gala en directo?

La cuenta atrás ha terminado. El Balón de Oro 2025 llega este lunes 22 de septiembre con todos los focos puestos en París, ciudad que una vez más se vestirá de gala para entregar el máximo galardón individual del deporte rey. Será la 69ª edición de un trofeo que organiza la revista France Football, convertido desde hace décadas en un reconocimiento que trasciende fronteras y que sirve para distinguir al mejor futbolista del mundo.

El Théâtre du Châtelet, un histórico teatro en pleno corazón de la capital francesa, volverá a ser el escenario elegido para la ceremonia. Allí se reunirán estrellas, leyendas retiradas, directivos, entrenadores y personalidades del deporte y la cultura, en un evento que cada año genera tanto expectación como debate.

¿Quién puede ganar el Balón de Oro 2025?

El Balón de Oro se entrega desde 1956 y ha sido testigo de la gloria de figuras icónicas como Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. El último en hacerlo fue en 2024, cuando lo hizo Rodri Hernández, convirtiéndose en el primer español en ganarlo en más de seis décadas. Un año después, la lista de aspirantes promete una edición tan reñida como mediática.

Entre los candidatos más comentados destacan Ousmane Dembélé, flamante campeón de la Champions con el PSG y pieza clave de la selección francesa, y Lamine Yamal, la joya del Barcelona, que a sus 18 años ya ha protagonizado una temporada de ensueño en el fútbol europeo tras ganar Liga y Copa del Rey. También nombres como Vitinha, Kylian Mbappé, Raphinha o Mohamed Salah aparecen en las quinielas, aunque la sensación general es que el duelo está marcado por la disputa entre el talento azulgrana y parisino.

La gala no solo coronará al mejor futbolista masculino, sino también a la mejor jugadora del año. España llega con un dominio indiscutible: desde 2021 el Balón de Oro femenino ha viajado de manera consecutiva a nuestro país gracias a Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. En esta edición, varias internacionales españolas vuelven a figurar entre las nominadas, incluidas las dos futbolistas del FC Barcelona, confirmando el excelente estado de salud del fútbol femenino nacional tras conquistar el Mundial y llegar a la final de la última Eurocopa.

Además, se entregarán otros premios como el Trofeo Kopa (mejor jugador menor de 21 años), el Trofeo Yashin (mejor portero del año), el Trofeo Gerd Müller (máximo goleador), el Premio Sócrates al compromiso social y el Trofeo Johan Cruyff que reconoce al mejor entrenador de la temporada.

¿Cuándo y a qué hora es la gala del Balón de Oro 2025?

La ceremonia tendrá lugar el lunes 22 de septiembre de 2025. El evento comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española). Como es habitual, la gala arrancará con la llegada de los invitados a la alfombra roja, para después dar paso al espectáculo central en el que se irán revelando, poco a poco, los distintos premiados.

El gran momento de la noche llegará hacia el final de la velada, cuando se anuncien los ganadores del Balón de Oro masculino, que será entregado por Ronaldinho; y femenino, los dos trofeos más esperados de la noche.

Ballon d'Or 2024 Ceremony MOHAMMED BADRA Agencia EFE

¿Dónde ver la gala del Balón de Oro en TV y online?

En España, la retransmisión en directo de la gala correrá a cargo de Movistar Plus+, que posee los derechos de emisión del evento. Los aficionados podrán seguirlo a través del canal Movistar Plus+ y también mediante la aplicación de la plataforma, disponible en dispositivos móviles, tablets y Smart TVs.

Además, puedes seguir el minuto a minuto y lo mejor de la gala del Balón de Oro 2025 desde la web de LA RAZÓN.

Este lunes en París, el mundo del fútbol volverá a detenerse unos minutos para celebrar el talento, la constancia y la grandeza de los mejores. Una tradición que, más allá de controversias, sigue siendo la cita más glamurosa e influyente del calendario futbolístico.