Un ex del Barça baja del pedestal a Lamine Yamal: "Estoy de acuerdo con Piqué, no sería ni titular..."

El pasado mes de Febrero, el ex capitán blaugrana desataba una gran polémica al analizar el papel de la Masía en este nuevo Barcelona y en especial el rol de Lamine Yamal. El extremo culé ha batido varios récord de precocidad y parece llamado a ocupar el trono que ha dejado vacante Leo Messi.

Sin embargo, Gerard Piqué da el porqué está destacando y considera que en su época jamás habría sido la pieza clave del equipo.

Lamine Yamal irrumpió en el FC Barcelona en una etapa complicada, con graves problemas económicos y la abrupta salida de Leo Messi. Así, otros futbolistas como Gavi, Álex Balde y Pau Cubarsí también explotaron en el primer equipo. "Ahora hay una generación de jugadores que considero que están destacando más por necesidad que por confianza", aclaró Gerard Piqué en el podcast 'Bajo Palos' de Iker Casillas.

Y, además, plantea la siguiente afirmación sobre si Yamal tendría hueco en anteriores equipos del FC Barcelona: "La pregunta es... ¿Lamine sería Lamine si estuviera en la generación que estuvimos? Mi sensación es que no estaría jugando".

"Ahora ha explotado y es un potencial balón de oro, aunque tampoco es para ponerle la presión al chaval. Le conozco y es un 10 como persona", añadió Pique sobre la gran promesa del fútbol español.

Sus palabras generaron un gran debate en redes pero ahora otro ex jugador blaugrana se suma a esta teoría.

"Tiene razón Piqué"

Uno de los protagonistas del Barça que ganó el triplete en 2015 fue Ivan Rakitic. En una entrevista en el programa Marcador de Radio Marca, el ex jugador del Barça y leyenda del Sevilla analizó la actualidad culé.

Rakitic no tardó en ser preguntado por las polémicas de Gerard Piqué, que dijo hace unos días que Lamine Yamal no sería titular en el último Barça campeón del triplete. Lejos de mostrarse en desacuerdo, el croata siguió el argumento de su excompañero. "Piqué tiene razón, Lamine no sería titular en nuestro Barça. En aquel momento teníamos el mejor ataque de la historia con Messi, Neymar y Suárez".

No obstante, el ex culé -actual centrocampista del H. N. K. Hajduk Split de la Primera Liga de Croacia- se deshizo en elogios con la joven perla. "Lamine es increíble, lo pondría de extremo, de pivote, donde sea… Me encanta su desparpajo, su alegría. Tiene que seguir disfrutando", sentenció.