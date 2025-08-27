El Barça confirma la cesión de Peña y abre la puerta a Szczesny

Ya es oficial. El Barça sigue aligerando masa salarial y abriendo la puerta de salida, con la intención de poder hacer hueco para nuevas inscripciones. El último movimiento, que ya se conocía, ha sido la cesión de Iñaki Peña, el guardameta que no contaba para Hansi Flick, al Elche hasta el próximo 30 de junio de 2026.

Antes de eso, el portero alicantino ha renovado hasta 2029, por lo que va a diferir parte de su salario y permitirá generar 'fair play' financiero. Con este movimiento, el Barça tendrá margen para poder inscribir a Wojciech Szczesny. El polaco, que firmó un contrato hasta 2027 hace ahora más o menos un mes, se ha perdido los dos primeros partidos de Liga por los problemas del club con las inscripciones, que vienen siendo una constante en los últimos años.

Iñaki Peña fue titular durante toda la primera vuelta de la temporada 2024/25 tras la llegada de Flick debido a la lesión de larga duración de Marc-André Ter Stegen. Sin embargo, el fichaje de Szczesny hizo que el meta español no tuviese protagonismo desde enero y, finalmente, se quedó toda la segunda mitad de la temporada en el banquillo. Con el alta de Joan García, Iñaki se quedó sin hueco en la primera plantilla y ahora busca minutos en Primera División bajo el mando de Eder Sarabia, que lo conoce muy bien de su etapa en el Barça como segundo de Quique Setién.

Ahora, el Barça debe acometer otra salida más para poder inscribir a Gerard Martín y Bardjghi. De momento, el mejor posicionado es Oriol Romeu, cuya rescisión estaría muy próxima y podría hacerse oficial mañana mismo. Sin embargo, tampoco se descarta que llegue una oferta por algún jugador más importante, con Fermín López como foco de los rumores por el interés desde la Premier League.