El ofertón del Villarreal a sus socios: entrada y viaje gratis a Miami para el partido contra el Barça

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, ve como "una gran idea y una gran posibilidad" disputar su encuentro de LaLiga EA Sports 2025-26 ante el FC Barcelona, programado para el 20 de diciembre, en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados), y anunció la gratuidad del viaje y la entrada para los abonados que deseen acudir al partido, así como el descuento del 20% para aquellos que no acudan.

"Creo que es una gran idea que ya se lleva pensando cuatro o cinco años. Se habló de un Villarreal-Atlético pero no se llegó a hacer. Es una gran posibilidad. Históricamente, si se realiza, seríamos el primer equipo español en salir al extranjero a jugar un partido oficial, un partido importante como el del Barcelona, que se celebrará el sábado 20 de diciembre", valoró Roig en declaraciones a los medios. El mandatario reconoció que habrá "molestias" en sectores de la afición, al llevar a Estados Unidos este partido del 'Submarino' como local ante el Barça, pero anunció dos medidas "fundamentales".

Gratis total y descuentos en los abonos

"El que quiera ir a Miami va a ir a Miami gratis y el que no pueda ir, no quiera o no le interese ir a Miami tendrá un descuento importante del 20% sobre su abono. Los abonados van a estar compensados", reveló. "Por el bien del fútbol, del Villarreal y de LaLiga es fundamental. Hasta el 20 de diciembre se va a estar hablando de ese partido", agregó Roig ante los medios valorando ese viaje a Miami para disputar este duelo de la jornada 17 de LaLiga EA Sports.

Así se pronunció el presidente del club castellonense, después de que este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) elevará a UEFA la petición para autorizar que el Villarreal CF-FC Barcelona se dispute en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), tal y como han solicitado ambos clubes. Así, si finalmente no hay más obstáculos, el Villarreal-Barça se jugará en Miami, en Estados Unidos.

Misma ciudad y estadio que en su día ya quiso acoger un partido oficial de LaLiga EA Sports, entre el Barça y el Girona, en 2018 y, en 2019, un duelo entre Villarreal y Atlético de Madrid. Pero la justicia, con el rechazo de la RFEF y la FIFA a que el duelo se jugara en suelo estadounidense, lo impidió en ambas ocasiones, y con Luis Rubiales como presidente de ente federativo. Jugar un partido oficial del campeonato liguero en Estados Unidos, el segundo mercado más grande para LaLiga tras el español, es un viejo anhelo del presidente de la patronal, Javier Tebas, que de la mano de Barça, Girona, Atlético y Villarreal, los clubes que más habían sonado para jugar ese duelo oficial en Miami, lo intentó en varias ocasiones, dos de ellos --las citadas-- de forma casi oficial.

Con el cambio de la normativa de la FIFA, ahora mismo ya no está prohibido que un partido de Liga se dispute fuera del territorio de la competición. Así que si Tebas, como vicepresidente de la RFEF, convence al presidente Rafael Louzán y la UEFA y la FIFA no lo impiden --con ese cambio de normativa--, LaLiga EA Sports jugaría su primer partido oficial fuera de España.

Un dineral en juego

Sería la primera vez en toda la historia de las ligas europeas que un duelo oficial se juega en el extranjero. El atractivo principal es el ingreso que reciben los clubes. Según RAC1, el Barça podría obtener entre 5 y 6 millones de euros -aproximadamente-, una cifra superior a lo que obtendría en una venta de entradas común.

Para el conjunto 'groguet' el ingreso sería algo mayor para equilibrar el dinero que no ingresarán por el 'ticketing' de dicho encuentro.