FC Barcelona - Osasuna hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

El FC Barcelona recibe en el Estadio Olímpico Lluís Companys este sábado a Osasuna en el duelo correspondiente a la jornada 27 del campeonato de LaLiga EA Sports. El actual líder invicto este 2025 recibe a un conjunto rojillo que sigue mirando hacia Europa.

El Barça, invicto y a por todo

La semana no ha podido ir mejor para el FC Barcelona: el pasado domingo confirmó su liderato en solitario y el miércoles logró una importante victoria en Lisboa jugando con un futbolista menos. Un gol de Raphinha, el 25º esta temporada del brasileño, y un gran papel desde la portería de Szczesny encarrilaron el pase a cuartos de final de Champions League.

Portugal Soccer Champions League ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El equipo dirigido por Hansi Flick atraviesa un grandísimo momento de forma sin haber perdido en lo que va de año. Con la derrota del PSG ante el Liverpool, el Barça es el único equipo de Europa invicto en 2025. Dueño de su destino y capitán de su alma, ante Osasuna tiene la oportunidad de seguir esa racha y, sobre todo, aprovechar la ventaja que mantienen sobre Atlético de Madrid y Real Madrid en la clasificación: son 57 puntos de los culés, seguidos de los 56 de los colchoneros y 54 por parte de los madridistas.

Se espera que Flick, en medio de una semana marcado por los enfrentamientos de Copa de Europa, rote ante los rojillos: jugadores como Raphinha, Pedri o Lewandowski apuntan a descansar dando lugar a otros futbolistas como Dani Olmo, Fermín o Ferran Torres. Gran parte del mérito del Barça esta temporada es que la segunda línea está respondiendo tan bien como la primera cuando toca.

En cuanto al apartado de lesionados, el técnico alemán únicamente no podrá contar con Christensen que sigue recuperándose de su afección en el sóleo, además de las de larga duración de Ter Stegen y Bernal.

El día de la marmota en Osasuna

En el minuto 87 Umar Sadiq, delantero del Valencia, ponía el pasado domingo el empate a tres en El Sadar, el duodécimo esta temporada de Osasuna. No hay en Primera un equipo que haya empatado más que el conjunto dirigido por Vicente Moreno.

Los rojillos empezaron la temporada como un tiro: en los primeros doce partidos, Osasuna sumó seis victorias que le acomodaban en un quinto puesto. Sin embargo, desde noviembre sólo ha sumado dos triunfos, lo que le ha llevado a bajar hasta una undécima posición con 33 puntos. Pese a tener encaminada la permanencia, puntuar de tres en tres parece estar un poco atravesado para los navarros.

El empate en la recta final contra los valencianistas no pilla por sorpresa a los rojillos. Lo mismo le pasó contra el Villarreal, donde un penalti en el descuento le privó de ganar un partido que Osasuna empezó venciendo 2-0. Frente a Las Palmas, algo parecido: gol en el 98 y otro empate que sabía poco para los de Vicente Moreno.

No obstante, Europa no ha dejado de ser un sueño alcanzable para Osasuna. Son sólo cinco puntos los que separan a los rojillos de la sexta plaza. Ahora, contra el Barça tendrán un difícil reto que, sin embargo, no resulta nuevo: ya el pasado agosto lograron vencer 4-2 al FC Barcelona en El Sadar. Osasuna necesitará sacar esa mejor versión de nuevo ante los culés antes de afrontar un último tramo de temporada que todavía puede convertirse en historia para la ciudad de Iruña.

CA OSASUNA - FC BARCELONA Villar Lopez Agencia EFE

Para el encuentro de este sábado, Vicente Moreno tendrá la baja sensible de Aimar Oroz que, tras anotar dos goles, se lesionó en el bíceps femoral en el duelo contra el Valencia.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el FC Barcelona - Osasuna?

El partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Osasuna se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys este sábado 8 de marzo a las 21:00, hora peninsular española.

Dónde ver online TV el partido, FC Barcelona - Osasuna LaLiga EA Sports

El partido será televisado a través de DAZN LaLiga en España y LaLiga TV Bar.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LARAZÓN.es.

CA OSASUNA - FC BARCELONA Villar López Agencia EFE

Posibles alineaciones

Once probable del FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Casadó, Gavi, Fermín López; Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Once probable de Osasuna: Herrera; Areso, Catena, Herrando, Boyomo; Moncayola, Torró; Ruben García, Bryan Zaragoza, Ante Budimir.