Barcelona - Osasuna: un partido para Gavi

Que a Ousmane Dembélé es difícil entenderlo se sabe desde su paso por el Barcelona. Es un futbolista letal, ahora en su mejor momento, y un «personaje» fuera del campo. Su última foto de perfil en Instagram ha dado que hablar: es con Gavi, su mejor amigo cuando estuvo en el Camp Nou.

Muchos lo han entendido como una manera de decirle que fiche el año que viene por el PSG, ahora que el centrocampista azulgrana ha vuelto a perder su lugar como titular en el equipo de Flick. «La gente inventa mucho. Que si ofertas de aquí y no se qué, pero es todo mentira. He firmado cinco años en el Barça y los voy a cumplir porque es el club de mi vida, estaré hasta que pueda. Rotamos mucho, estoy tranquilo, el míster confía en mí», dijo el centrocampista hace un par de semanas, cuando le preguntaron si le molestaban las suplencias.

Los rumores son por su papel actual en la plantilla, en una temporada que se presentaba complicada para él sí o sí. Tardó casi un año en recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que se hizo en noviembre de 2023, cuando era uno de los símbolos de este nuevo Barça que ha terminado de coger forma con Flick en el banquillo. Su entrada en el equipo fue poco a poco por precaución, y lo tenía difícil por el buen funcionamiento colectivo, pero terminó haciéndose un hueco en la posición de mediapunta. El momento culminante de esto fue cuando a finales de 2024 jugó él el importante duelo de Liga contra el Atlético, estando sano también Dani Olmo y sin el problema de la ficha.

La diferencia entre Olmo y Gavi, según Flick

La competencia es sana, de esa que engrandece a todos, y ahora la situación ha dado la vuelta. «Gavi puede jugar en diferentes posiciones, nos da una buena opción en la defensa porque quiere presionar y también tiene buena dinámica con el balón, sabe cómo jugarlo. En cuanto a Olmo, le gusta jugar en esa posición [de mediapunta], es muy bueno marcando goles y aprovecha todas las oportunidades», los define el entrenador alemán, que en los partidos recientes ha optado más por el poder ofensivo de Dani. Gavi sólo ha jugado un minuto en los tres últimos encuentros de Liga, contra el Atlético, y 22 en la ida de semifinales de la Copa del Rey, también contra el conjunto del Cholo. En total ha disputado 917 minutos (dos goles, tres asistencias). Hay 17 compañeros que tienen más, aunque sus circunstancias son especiales porque empezó a jugar en octubre y además tras once meses de parón.

En el encuentro de hoy contra Osasuna Gavi volverá a tener protagonismo desde el inicio, ahora que se entra en el tramo del curso en el que se necesita presumir de plantilla, además de equipo, con el extra de que es el encuentro aplazado por el fallecimiento del doctor Carles Miñarro y se le ha encontrado una fecha con calzador. Flick se quejó de ello, también criticó a LaLiga porque considera que no trata con mimo a los equipos españoles que juegan la Champions, pero dijo que ha hablado con los fisios y los recuperadores, y estos le han desvelado que los internacionales están en plena forma. Además, admitió que le ha gustado lo que ha visto durante la semana con el grupo que se quedó, futbolistas que han perdido un par de días de vacaciones habituales en los parones FIFA, precisamente por este Barça-Osasuna. Si los azulgrana se meten en la final de Copa y avanzan a semis en Champions, tendrán dos partidos por semana sin descanso hasta el 19 de mayo, a las puertas de la última jornada de Liga.

Que el de esta noche es un partido extraño se nota en la contundencia del preparador azulgrana con algunos nombres. Flick suele mostrarse cauto o silencioso para no dar pistas, pero esta vez confirmó que los centrales titulares serán Iñigo Martínez y Eric García; que Cubarsí, lesionado en el tobillo con España, estará en el banquillo y sólo participará si fuera estrictamente necesario; y que no se correrá ningún riesgo con Raphinha y Araujo, que han jugado en Suramérica con Brasil y Uruguay, respectivamente: «No van a estar en el equipo. El vuelo es largo y no es la situación más óptima. Tienen que recuperarse y entrenarse y ya veremos el domingo». Lo mismo sucede en Osasuna con el camerunés Boyomo.