La batalla de Marcao no está en el césped: el hermoso gesto del futbolista con su mujer enferma de cáncer

El central brasileño del Sevilla Marcao ha conmovido al mundo del fútbol con un hermoso vídeo en el que muestra su apoyo a su mujer que ha sido diagnosticada de cáncer. El jugador ha tenido un año complicado en los futbolístico pero su verdadera batalla ha estado en lo personal. Perdió a su padre a principios de enero y ahora afronta el tratamiento de su mujer.

En el emotivo vídeo se puede ve como Marcao -maquinilla en mano- va cortando el pelo de su mujer, que ya ha iniciado el tratamiento, entre bromas y gestos de cariño. Su esposa, queha mostrado una gran entereza desde que conoció el diagnóstico, publicó las imágenes -compartidas por el brasileño- con un claro mensaje: "Nuestra batalla juntos".

"Elijo vivir este proceso con amor"

En otra publicación, la pareja del central deja un claro mensaje de superación y agradece todas las muestras de apoyo: "Pasar por este proceso no es fácil, pero estoy completamente segura de mi curación y sé que el proceso es necesario para vivir el propósito. Ni siquiera puedo quejarme porque me han amado tanto, he recibido tantas oraciones, tanto amor y sé que Dios está justo a mi lado guiándome y fortaleciéndome. Sé que tendrán días difíciles y también sé que serán temporales. Dios me ha estado mostrando su amor día tras día. Me gustaría agradecer a todos los que oran, oran, interceden en mi vida. Esta victoria también será tuya. Me gustaría agradecer a mis padres que son todo lo que tengo y siempre están ahí para mí. Me gustaría agradecer a mi esposo que ha sido esencial para mi y me cuida con mucho amor. Hoy solo me queda dar gracias por ser tan bendecida y decirle a este cáncer que ya no es parte de mi, que he ganado muchas batallas y que nunca me derrotará porque el Dios que sirvo es un Dios de milagros, el Dios de el imposible y un Dios que nunca me daría una batalla que no podría ganar. Este momento será difícil, pero será temporal, será corto y será una de tantas lecciones y elijo vivir este proceso con amor".

El central brasileño Marcao, de 28 años, vive estos difíciles momentos mientras prepara su posible alida del Sevilla FC este verano. Desde su llegada en 2022 procedente del Galatasaray por una cifra cercana a los 13-15 millones, no ha conseguido la continuidad deseada y en esta temporada 2024-25 apenas ha disputado 684 minutos.

Con contrato vigente hasta junio de 2027, el jugador ha recibido varias propuestas interesantes desde Brasil, entre ellas un posible préstamo con opción de compra por parte del Gremio. Marcao está abierto a cambiar de club, pero exige mantener un salario similar al actual, una condición que ha frenado algunas negociaciones.