Bochorno histórico del United: cae ante un cuarta división tras 26 penaltis

El Manchester United registró un nuevo batacazo bajo la dirección de Ruben Amorim al ser eliminado por el Grimsby Town de la cuarta división después de una maratónica tanda de penales en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa.

El Grimsby ganó 12-11 desde los once metros en el Blundell Park, un estadio con capacidad para 9.000 espectadores en la costa este de Inglaterra, donde Bryan Mbeumo falló el penalti decisivo. El United necesitó los goles de Mbeumo y Harry Maguire en los últimos minutos para rescatar un empate 2-2 en el tiempo reglamentario, tras ir perdiendo 2-0 al descanso.

Pasará a la historia como uno de los resultados más vergonzosos en la historia del United y deja al equipo sin ganar en tres partidos hasta el momento en esta campaña, después de un lamentable 15º puesto en la Premier League la temporada pasada.

Una noche histórica

Los exultantes fanáticos de Grimsby irrumpieron en el campo para celebrar con los jugadores después de que el tiro penal de Mbeumo rebotara en el travesaño para sellar el destino del United.

"Es una sensación increíble, una sensación que perdurará para siempre", dijo Charles Vernam de Grimsby, quien marcó uno de los goles del equipo.

Grimsby actualmente ocupa el cuarto lugar en la Liga Dos y terminó el partido con una alineación que incluía a varios jugadores de la cantera y un internacional de las Islas Feroe.

El United, por su parte, se ha gastado 270 millones de dólares solo en ataque: Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko. Cunha también falló en la tanda de penaltis al ser atajado su débil disparo, y Sesko lanzó el décimo penalti del United, justo por delante del portero Andre Onana.

Después de que Onana y el portero del Grimsby, Christy Pym, transformaran sus penaltis, la tanda de penaltis volvió a depender de los jugadores de campo. Bruno Fernandes marcó el suyo para el United, pero Mbeumo no pudo. Hubo que esperar hasta el lanzamiento 26 cuando el goleador Mbeumo, uno de los grandes fichajes del United en este mercado, estrelló su disparo en el larguero y desató el éxtasis en Grimsby, donde a la gesta de sus jugadores se unió una invasión de campo para recordar una de las noches más importantes de su historia.

Presión sobre Amorim

El resultado aumenta la presión sobre Amorim, que llegó al partido con 16 victorias en sus 44 partidos al frente del United tras ser contratado en noviembre.

"Por la forma como empezamos el partido, sin ninguna intensidad, estábamos completamente perdidos", dijo Amorim, que pidió disculpas a los aficionados del United.