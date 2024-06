La brutal crítica a Kylian Mbappé: "Nos engañó a todos. Es un traidor..."

Tras casi dos años de especulaciones e idas y venidas, por fin el culebrón más mediático del fútbol mundial llegaba a su fin. El futbolista anunciaba el pasado 10 de mayo por sorpresa y de manera oficial su salida del PSG. Con un vídeo de 3 minutos y 51 segundos, y tres días después de la amarga eliminación en Liga de Campeones, confirmó lo que era un secreto a voces: que iba de París en busca de un nuevo reto. Pero hubo que esperar hasta el pasado 3 de junio para que su fichaje por el Real Madrid fuese una realidad.

Un fichaje que sigue doliendo y mucho en Francia donde se suceden las criticas a su marcha y a su rendimiento durante su última temporada en París.

Después de que el delantero afirmara que el PSG le había dicho que no jugaría en la temporada 2023/24, un ex jugador del club e internacional francés ha estallado contra él. En una entrevista con ‘RMC’ Jerome Rothen, la ex estrella del PSG criticó duramente el comportamiento del astro, acusándolo de “falta de respeto” y “traición”.

"Nos engañó toda la temporada"

“Desde hace cinco meses, cuando Kylian no se esfuerza lo suficiente, no es culpa del entrenador, de los directivos, del presidente y de la afición… Es una cuestión de respeto. Cuando te sitúas entre los mejores jugadores del mundo Hay que tener esa actitud. Hay que luchar por los compañeros, por el país, por el club, pero creo que nos traicionó durante toda la temporada. Nos engañó a todos. Estoy muy enfadado", afirmó.

Pero Rothen no se queda ahí y aunque admite que Carlo Ancelotti, tiene amplia capacidad para gestionar al delantero francés cree que su llega al vestuario puede ser un problema.

«Si deja su ego a un lado y no se siente superior al club… Vinicius, es el mismo tipo de jugador que Kylian Mbappé en términos de personalidades, son similares. Cuando Mbappé no marca, no tiene suficientes balones, pierde los estribos… Para Ancelotti, el problema ahora se multiplica por dos, porque tendrá dos así para gestionar., asegura el consultor de RMC.

Jerome Roten jugó en el PSG de 2004 a 2009 y disputó 181 partidos. Además, representó a la selección francesa en 13 ocasiones y jugó en la Eurocopa 2004.