Las primeras palabras de Mbappé como madridista: "Estoy liberado y aliviado"

La selección francesa juega este miércoles un amistoso en Metz ante Luxemburgo, pero lo que más interesaba de la rueda de prensa previa de Mbappé eran sus palabras sobre su llegada al Real Madrid. Antes de comenzar, el propio futbolista quiso tomar la palabra y dejar sus sensaciones, para después pedir perdón por no contestar más preguntas sobre el asunto del que todo el mundo habla: su futuro en el Santiago Bernabéu. "Agradezco a todos los que han trabajado en esta operación tan compleja, sobre todo a Florentino Pérez. Es un gran placer, un sueño que se realiza. Estoy muy emocionado. Estoy muy orgulloso de poder llegar al club sobre el que siempre he soñado", dijo el delantero de la selección francesa, que admitió estar "liberado y aliviado" por haber fichado definitivamente por el club blanco.

"La vida no siempre es justa", dijo sobre que a pesar de la gran cantidad de medios internacionales desplazados, no iba a profundizar más en su próximo equipo. "Es un día enorme para mí, pero tengo que pensar en lo más inmediato. Tengo responsabilidades como capitán de Francia. Sé que no es justo para ustedes, pero sólo responderé a preguntas sobre la selección. Quiero proteger a mi equipo porque nos espera un gran verano", explicaba el delantero.