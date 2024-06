Cómo conseguir la camiseta de Mbappé en el Real Madrid: Fecha, precio y un aviso de la tienda oficial

El Real Madrid puso ayer a la venta su nueva camiseta para la temporada 2024-2025 y los aficionados entraron en masa a la web con la esperanza de hacerse con la camiseta de su fichaje estrella. Sin embargo, la elástica de Mbappé tendrá que esperar.

Comandados por Jude Bellingham y Linda Caicedo, aunque sin Kylian Mbappé, la camiseta está ya disponible en la tienda oficial on line del Real Madrid. "El nuevo diseño de corte puro y minimalista vuelve la mirada a los orígenes del club ensalzando su icónico ‘Blanco’. El color que con orgullo han representado, y seguirán representando, los jugadores más grandes de la historia del fútbol", describe el club en su página.

El precio de la camiseta va desde los 75 euros en la versión para niños, 100 para la versión de adulto de hombre y mujer (110 con manga larga) y en 150 está la versión "Authentic". Para agregar el parche de campeón son 15 euros más y si se requiere con el nombre de un jugador se aumentarán 20 euros. En este momento no está disponible elegir a Kylian Mbappé mientras que aún permanece la de Toni Kroos.

¿Cuándo se podrá comprar la de Mbappé?

Entre la opciones que ofrece la página web para adquirir la nueva camiseta no está la de su flamante fichaje, que no se puede elegir ni en la lista de jugadores ni como personalizada. Al intentar personalizar una camiseta con el nombre del francés se puede ver este aviso de la tienda oficial: “El nombre y el número de este jugador no están disponibles para su personalización en este momento. Por favor, ¡permanece atento a las actualizaciones!”

Así pues, los aficionados deberán de estar al tanto para ver el momento en el que ya puedan personalizar sus camisetas y lucir el nombre del nuevo fichaje de su equipo.

Pero ¿Cuál es el motivo por el que no está a la venta? Uno de los motivos sería que el de Bondy sigue teniendo contrato en vigor con el PSG hasta el próximo 30 de junio por lo que no estaría permitido comercializar su camiseta. Pero además, Adidas aun no dispone de su dorsal de manera oficial. Y es que, aunque todos dan por hecho que jugará con el "9" en su espalda, la empresa no puede vender nada hasta que se lo comunique el Madrid. Algo que no ocurrirá hasta su presentación.

El club ya se frota las manos

Todo apunta a que el delantero galo podría ser presentado el 15 o 16 de julio, una vez que haya finalizado la Eurocopa. A partir de esa fecha, los aficionados tendrá a su disposición la elástica más deseada no solo por ello sino también por el club que ya se frotan las manos. El campeón de Champions ingresó 160 millones de euros por venta de camisetas en 2023 y esa cifra crecerá de manera exponencial con la llegada de la estrella gala.

Cabe recordar que -según datos de Forbes- en poco más de medio año (de verano a diciembre de 2023), Bellingham vendió más de 100.000 camisetas, generando un total de 6 millones de ingresos para el club blanco (el resto termina en las arcas de Adidas). Si Mbappé logra duplicar esta cifra a lo largo de una temporada entera, lo que a priori parece incluso conservador teniendo en cuenta sus abultadas cifras de negocio con el PSG, el Real se embolsaría 24 millones por temporada.