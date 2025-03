Carlo Ancelotti: "Si corres mucho empatas; si marcas la diferencia, es probable que ganes"

El Real Madrid se juega mañana el pase a los cuartos de la Champions contra el Atlético de Madrid, con la ventaja del partido de la ida. Ancelotti ha hablado del choque.

El partido: "Llegamos bien, motivados, como siempre. Va a ser un partido difícil, pero tenemos la confianza para seguir en esta competición, que para nosotros es muy especial. Es un partido que nos puede permitir seguir soñando. Es más complicado que otros años, pero seguimos confiados".

Balance en Champions: "Todos los derbis han sido igualados y competidos y este partido va a ser igual, que se decidirá por pequeños detalles. Es lo que siempre ha pasado y pasará también mañana".

Brahim y Modric: "Pienso que tengo más de once jugadores que pueden empezar y los que no lo hagan aportarán cuando entren. Un cambio marca la diferencia".

Que corran o marquen la diferencia: "Si corres mucho, empatas el partido; si marcas la diferencia, es probable que lo ganes".

Penaltis y apercibidos: "El objetivo es pasar a cuartos, sean los que sean los jugadores. Es difícil ensayar los penaltis por el ambiente, pero tenemos claro quién los tiraría. En los entrenamientos de penaltis, tu ves quién tira mejor, quién es más preciso, si mira al portero o no. En la lista del entrenamiento no tenemos en cuenta el aspecto mental. Pero cuando llega la tanda, hay que tener en cuenta el aspecto mental, que es más importante. Porque si no estás mentalmente bien, te afecta en el tiro".

Modric no juega dos partidos consecutivos: "Es casualidad, no miro la estadística para plantear partidos. Que Modric no se preocupe por eso".

Rivalidad con Simeone: "Es un gran entrenador. Tenemos una idea muy parecida del fútbol. Es un entrenador fantástico"

Mbappé y Vinicius: "Se llevan bien, yo no he visto otra cosa".

Entrenador o jugadores: "Los responsables de la victoria son siempre los futbolistas... De una derrota, lo tenéis ya".

Entiende ser el culpable: "Es la figura del entrenador. Todos lo tenemos muy claro: es el único responsable y no es nuevo en el fútbol. Me parece bien: estoy en un puesto de trabajo muy codiciado y es justo que tenga la responsabilidad que tengo que tener.

Lección defensiva: "Voy a focalizar a los jugadores en el planteamiento del partido, en lo que tenemos que hacer con balón y sin balón, la presión va a ser muy alta y es muy importante focalizar a los jugadores en el aspecto táctico. El resto ya lo tienen"