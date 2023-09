Carlo Ancelotti: "No hablo de Mbappé"

Se cerró el mercado de fichajes y el Real Madrid, como sabían en el club no cuenta con Mbappé en sus filas. Ha habido mucho más ruido que nueces. Un ruido que los hecho iban negando pero que sin embargo no decrecía. El Real Madrid siempre mantuvo la misma postura: este año no era el año así que Ancelotti tiene el equipo que sabía que iba a tener y con el que ha conseguido tres victorias consecutivas en el comienzo de LaLiga. «Cuando empezamos la temporada estaba todo arreglado. La plantilla es completa. Tiene de todo. Competitiva. Podemos encontrarnos problemas, pero hay recursos», aseguraba ayer el entrenador madridista, que sabe que, por algún tiempo van a cesar las preguntas acerca de Mbappé. Algún tiempo es de aquí a enero. «No hablo de Mbappé, porque es un jugador del PSG y respetamos a todos los que están fuera», con cluyó ayer este verano en el que Mbappé ha sido sobre todo un tema de fuegos de artificiales, pero nada de fuego de verdad.

Sin Mbappé, el Real Madrid no recorta su ambición ,aunque en algunos tramos de la temporada pueda parecer que va algo corto de efectivos de ataque. Por ejemplo ahora, cuando Vinicius está lesionado: «Vamos a intentar es adaptar el sistema, pero no cambiarlo. Lógicamente la baja de Vinicius va a ser sensible, pero teneos recursos», repitió el técnico. Es el momento de Joselu, pero también de Brahim, los dos nombres que citó el entrenador italiano: «Para sustituirle tenemos a Joselu, a Brahim, incluso algún interior, porque no tenemos la necesidad de jugar con tres delanteros. No tenemos a nadie como Vinicius, eso es así. Si juega Joselu utilizaremos más centros y Brahim, fútbol entre líneas. Será adaptarnos, pero no cambiar el sistema», continuó Ancelotti.

El Real Madrid se mide al Getafe de Bordalás en su primer encuentro en un Bernabéu que ya empieza a mostrar su espectacular cambio, con el césped nuevo y las esperanzas tan altas como siempre. La estrella que quieren ver los madridistas no es Mbappé, que está lejos y cada vez genera más desapego. La estrella que quieren ver y por fin lo van tener en casa a es a Bellingham, un futbolista que ha empezado a toda velocidad, sin necesidad de ese tiempo de adaptación que tantos usan como excusa: «Es un jugador enorme. Tiene muchas ganas y supongo que la afición, también. Tiene una personalidad muy fuerte y su estreno será bueno»», dice Carlo Ancelotti.

También habló del sorteo de Champions: ""El Nápoles lo hizo muy bien el año pasado y mantiene casi la misma plantilla con un entrenador nuevo que conozco muy bien. Es un equipo que compite muy bien. El Unión Berlin es un equipo que no tiene individualidades que destaquen pero a nivel colectivo funciona muy bien. Y el Braga, como todos los equipos portugueses, juega bien al fútbol. Hay que respetar a todos los equipos”.