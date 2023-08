La frase definitiva de Ancelotti sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid

El Real Madrid juega contra el Celta este viernes el partido de la tercera jornada de LaLiga.Ancelotti ya va a sumar más partidos que en su primera etapa, cuando sólo estuvo dos años: "Es un éxito, estoy muy feliz por los 120 partidos que he dirigido y lo estamos haciendo bien. Han sido 119 partidos bien hechos. Para los próximos 120 tenemos que empezar bien. Veo buenas sensaciones en la plantilla porque tiene calidad, están motivados y con ilusión. Este es el sentimiento que tengo”, ha asegurado. El Celta cumple, además, 100 años este curso. "Para el Celta va a ser un partido especial por el centenario. Nosotros vamos con ilusión de seguir con la racha de los dos partidos ganados. El equipo está bien. El Celta jugó un buen partido contra la Real Sociedad”.

El entrenador del Real Madrid ha confirmado que Kepa ya empieza como titular y ha explicado un poco la situación de Modric: "Luka ha elegido lo que quiere hacer. Es una situación inusual que no juegue de inicio. No está contento, pero está muy bien físicamente. Puede jugar y va a portar. Para todo el mundo esta es una situación particular que no juegue desde el primer minuto, pero va a jugar como en las temporadas pasadas”, ha dicho del croata, suplente los dos primeros encuentros.

El Real Madrid tiene que adaptarse a su nuevo dibujo, sobre todo los delanteros: "Pienso que Rodrygo no tiene problema, está acostumbrado a jugar un poco más por dentro. Vinicius se está adaptando muy bien, porque está teniendo muchas oportunidades. La verdad es que no lo estoy forzando. Tiene la calidad para elegir. Por dentro creo que tendrá más ocasiones para marcar. Por dentro podrá marcar a un toque, si está por fuera no puede hacerlo. Tuve un jugador, Inzaghi, que marcó 200 de sus 300 goles a un toque. No digo que sea similares, pero debe aprender a moverse así en el área.

No ha podido no hablar de Rubiales: "“Es un tema muy delicado. Como ciudadano y al igual que piensa el resto de la gente, es un comportamiento que no me ha gustado nada. No es el comportamiento de un presidente de una Federación”. Y ha añadido: “El comportamiento de una persona no me afecta a nivel personal. Tengo la idea clara de lo que tengo que hacer y cómo comportarme. Sé de la responsabilidad social que tengo por ser entrenador del Real Madrid. No me permito juzgar lo que hacen otros”.

Pero lo más definitivo, aunque no sorprendente es cuando ha contestado a la pregunta de si va a haber más fichajes: "Lo descarto al ciento por ciento".