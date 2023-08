Xavi carga contra todos tras el Getafe - Barça: contra LaLiga, los árbitros, el tiempo añadido... "Es una vergüenza"

El Barcelona sólo pudo empatar ante el Getafe en el Coliseum (0-0) en un partido muy bronco del que se quejó mucho Xavi, primero en los micrófonos de DAZN y después en rueda de prensa. Él fue expulsado por protestar al cuarto árbitro una posible falta de Djené a Abde, y en el campo se vio que después de la roja preguntaba. "¿Pero qué te he dicho?". Después él mismo contestó: "Le he dicho que estaba permitiendo muchas faltas, y a nosotros no, y por eso me ha expulsado. El otro día tuvimos una reunión con los árbitros y el primer cambio en la reglamentación nos dijeron que iban a entender más a los entrenadores, que nosotros estábamos más en tensión, que entendían que nosotros estábamos compitiendo y ellos no", dijo Xavi, y en rueda de prensa añadió: "Nos dijeron que iban a entender a los entrenadores y a mí no me han entendido".

La polémica acción final

El partido acabó con la gran bronca porque el árbitro Soto Grado fue a revisar una posible acción de penalti a Araujo por patada de Iglesias, pero en la jugada anterior hay una posible mano de Gavi que es lo que señala. "Yo no veo mano por ninguna parte. No se ve claro, entonces, eso también lo dijeron, que si no eran manos claras no iban a pitarlas, y la han pitado... Pasa todo al revés. Ya no me gustó la reunión del otro día con los árbitros, no me gustó y no me ha gustado hoy. No sé qué está pasando", se quejó el técnico, y después añadió: "Para mí se inventa la mano. La mano es inventada".

También en referencia a la visita de los colegiados al VAR, Xavi explicó que en esa reunión les dijeron que iban a ir a consultarlo menos: "Nos dijeron que no irían tanto al VAR; lo que me sorprende porque el VAR es fundamental para la justicia en el fútbol. ¿Por qué van a ir menos al VAR? Eso, y que entenderían a los entrenadores y me han expulsado, y que las manos que no eran claras no las iban a pitar y la de Gavi no es clara. Creo que ha sido una injusticia muy grande y no nos podemos callar porque todo el mundo lo ha visto".

El tiempo extra

El partido también fue el reflejo de otra de las nuevas normas del fútbol, en lo referente a los tiempos añadidos, que serán mayores. En la primera parte del Coliseum se añadieron diez minutos y en la segunda, nueve. "Esto es otra vergüenza para mí. Tiempo efectivo ya y se acaba con todo esto. Ya lo he dicho miles de veces: tiempo efectivo en el fútbol, estamos haciendo el ridículo”.

Sobre la expulsión de Raphinha, el entrenador comentó: "Raphinha se ha equivocado, pero antes habían pasado muchas cosas [en referencia al juego duro del Getafe] y el árbitro no había controlado el partido, es una evidencia. Es mi sensación y mi opinión". La conclusión de todo esto para Xavi fue en dirección a Javier Tebas, presidente de LaLiga: "Si vendemos el producto LaLiga y luego tenemos esto... Si esto es lo que queremos vender, el producto es una vergüenza. Hoy sí diría esto a Tebas, no ha sido prácticamente un partido, normal que la gente no vea fútbol".