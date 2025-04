Carlo Ancelotti, tajante sobre la inscripción de Dani Olmo

En la antesala de un partido complicado ante el Valencia, este sábado en el Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti compareció en comparecencia de prensa. A pesar del ruido mediático en torno a las decisiones del CSD y la polémica por la inscripción de Dani Olmo en la el técnico del Real Madrid mantuvo la calma y se mostró firme tanto en su discurso como en sus planes deportivos.

La ausencia de Courtois y las molestias de Lunin centran la atención en la portería. Con el ucraniano en duda, el nombre de Fran González aparece como opción real para defender el arco madridista ante el Valencia. Ancelotti no esquivó el tema y mostró su plena confianza en el joven leonés:

“No estamos preocupados porque Courtois está mucho mejor y creemos que puede llegar al martes. Tenemos la duda de Lunin, que va a probarse hoy en el entrenamiento. Si no está bien, tenemos total confianza en Fran. El único problema es que es joven. Antes o después llegará su momento y, si es mañana, estaremos muy felices por él. Va a tener un buen futuro como portero. No tenemos ninguna preocupación”.

La rotundidad de sus palabras no deja lugar a dudas. No se contemplan otras alternativas. Para Ancelotti, el momento del joven guardameta puede haber llegado, y no como un parche, sino como una apuesta.

Otro de los temas inevitables fue la resolución del caso Dani Olmo, que ha generado controversia en ciertos sectores por la decisión del CSD de permitir su inscripción con el Barcelona para la final de Copa. Al respecto, Ancelotti fue breve pero claro:

“¿Adultera la competición el caso Dani Olmo? No, creo que no”, zanjó. Sin dramatismo ni insinuaciones, el técnico prefirió mantenerse al margen del debate político y jurídico, remarcando además que “hay libertad de opinión y también libertad de si alguien quiere hablar o no quiere hablar”.

En cuanto al momento del equipo, se mostró optimista, aunque sin triunfalismo. Reconoció que están ante un punto de inflexión en la temporada:

“El equipo está animado y motivado. Somos conscientes de que el Valencia lo está haciendo bien. Afrontamos un partido delicado y difícil. Estamos motivados y en la pelea, somos conscientes de que es un momento importante de la temporada”, explicó.

También dejó abierta la puerta a darle descanso a Jude Bellingham, tras su reciente recuperación:

“Es una opción que tenemos. Bellingham se recupera rápido y está en una buena dinámica. El entrenamiento de hoy nos va a dar muchos más detalles de cómo están los jugadores. Pero es una opción darle descanso mañana”, comentó.

Sobre el rendimiento colectivo, apuntó que el equipo ha ganado en efectividad ofensiva, aunque eso haya supuesto más riesgos atrás:

“Tenemos más efectividad delante porque está Mbappé, que ha marcado 33 goles. Ha sido importante en este sentido, pero hay más sufrimiento atrás. Es normal. Cuando eliges una cosa, tienes que pensarlo. Pensamos en tener esta efectividad y hacer algo más de trabajo colectivo en lo defensivo”.

En la parte final de la rueda de prensa, Ancelotti también habló de la final de Copa contra el Barcelona, de su propio futuro en el club y de su reciente declaración ante un juez:

“Estamos muy felices de jugar una gran final y de estar muy cerca de otro objetivo. No voy a pedir salir de este club”, afirmó, reafirmando su compromiso con el Real Madrid.

Y sobre su paso por los tribunales, se limitó a decir: “Ha sido una nueva experiencia y nada más. Ahora, a esperar la sentencia del juez”.