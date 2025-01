La celebración con mensaje de Dani Olmo después de que el Barcelona ganara la Supercopa

Ansi Flick decidió repetir ante el Real Madrid en la final la alineación de las semifinales de la Supercopa de España, pese a que podía contar con Dani Olmo. El atacante, lo mismo que Pau Víctor, fueron inscritos el jueves de forma provisional tras la decisión del CSD, en un nueva vuelta de tuerca al culebrón del arranque de este 2025, y estaban disponibles para el partido por el título.

No salieron de inicio, aunque Dani Olmo sí entró en la segunda parte, en un escenario complicado para los suyos, porque lo hizo justo después de la expulsión del portero Szczesny. Le tocó, fundamentalmente, defender durante la más de media hora que estuvo en el césped, ayudar a Balde en el lateral izquierdo, aunque alguna vez también se animó a salir.

El Barcelona resistió casi toda la segunda parte con uno menos; eso sí, con el marcador muy a favor, de 2-5. Apenas permitió que el Real Madrid tuviera ocasiones. Se llevó el título. Dani Olmo, se acercó a una cámara e hizo el gesto habitual de cuando celebra un gol, como señalando el reloj, y después se besó el escudo azulgrana.

No ha sido un comienzo de año fácil para Olmo, sin que él fuera responsable. Sí sabía la situación del club cuando fichó, y por eso se guardó las espaldas con una cláusula liberatoria en caso de que no pudiera ser inscrito, cláusula que pudo hacer efectiva. Ya empezó la temporada en la jornada 3 de Liga, sin poder ser inscrito antes; y al ser dado de baja el 1 de enero se perdió el partido de Copa contra el Barbastro y las semifinales de la Supercopa ante el Athletic Club. Fue a entrenar cada día y, al menos públicamente, no dijo ni una palabra de más, sólo muestras de apoyo al equipo. Sí lo hizo su representante en una entrevista: “Laporta lo va a solucionar”, dijo. Siempre mostraron confianza en el club y en seguir. La cautelar le da tiempo, aunque todavía puede haber otro nuevo giro con la resolución final. Su celebración es una declaración de intenciones, de que su intención siempre ha sido la de continuar.