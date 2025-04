Cerezo, sobre el penalti de Julián: "Hay 50.000 fotos y no se ve doble patada"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó este viernes que, pese a la abundancia de material gráfico sobre el penalti lanzado por el argentino Julián Álvarez en la eliminatoria de Liga de Campeones contra el Real Madrid, "ni se ve que hay doble patada ni se ve nada".

El dirigente rojiblanco hizo estas declaraciones durante la gala de presentación de la IX edición del Torneo de Fútbol Cadete Vicente del Bosque Villa de Alalpardo (Madrid), en la que fue uno de los premiados.

"Quiero y admiro a los árbitros, no me gusta el VAR porque es una herramienta que no cumple con los objetivos que tiene que cumplir. Han salido 50.000 fotografías, trozos de vídeo con el penalti y ni se ve que hay doble patada ni se ve nada. Se lo habrá inventado el árbitro que lo dijo o el VAR, porque hasta en lo que han mandado no se ve absolutamente nada", dijo.

Cerezo habló sobre el 'castigo' que la UEFA parece haber impuesto al responsable del VAR de aquel duelo, el polaco Tomasz Kwiatkowski: "Una vez que ha pasado el resultado, que le sancionen o no a nosotros nos da lo mismo. El VAR no funciona cuando tiene que funcionar y funciona cuando no tiene que funcionar".

El penalti referido fue parte de la tanda de lanzamientos con la que se cerró la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, en la que el Real Madrid eliminó al conjunto rojiblanco. Aunque la 'Araña' anotó su disparo, el VAR lo anuló por apreciar que, tras un resbalón, había habido doble toque de balón por parte del campeón mundial con Argentina.

El dirigente también analizó las opciones que su equipo tiene aún de levantar el título de Liga. "El Atlético está muy bien. Hace unos días nos daban por muertos y ahora resulta que estamos otra vez ahí. Vamos a luchar por ganar la liga. Cuanto más difícil está, más fácil para nosotros", dijo. El Atlético de Madrid es tercero en LaLiga EA Sports (Primera División), con 60 puntos, siete menos que el líder, el F.C. Barcelona, y tres menos que el Real Madrid, segundo clasificado.