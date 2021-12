Brutal ataque al Real Madrid: “Con Franco ganaba por la dictadura”

Las quejas del Real Madrid por la repetición del sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones no han sentado bien a algunos periodistas. Este es el caso de Rafael Ramos, que en el programa Fútbol picante, de ESPN, arremetió contra el equipo blanco utilizando a Francisco Franco y la dictatura.

“El Real Madrid hace un drama, se queja. Es indigno del Real Madrid que alce la voz bajo este escenario. Entiendo que el Benfica está 20 puntos por debajo en la clasificación de la UEFA respecto al PSG, pero ¿el Real Madrid no es el que habla de grandeza? El Real Madrid debería colgar en sus blasones el hashtag ‘ódiame más’, porque ese es el escenario que más le viste a este equipo por su trayectoria, por su trascendencia”, declaró Rafael Ramos, quien no se detuve ahí en sus ataques al Real Madrid en ESPN.

“Porque no podemos olvidar que en la época de Francisco Franco el Real Madrid ganaba y quedaba campeón en lo que fuera necesario como un efecto directo de la dictadura. Y esto no me lo va a poder cuestionar absolutamente nadie, porque hay testigos de todas esas maniobras”, aseguró Ramos.

“Entiendo que económicamente pueda lloriquear. Recibe 15 millones de euros por estar en esta ronda, recibirá nueve millones de euros más si logra ir a la siguiente fase. ¿A quién le tiene miedo? ¿A Sergio Ramos? ¿A Messi? ¿A Mbappé? El PSG es un equipo que está ganando por espasmos individuales, no por calidad futbolística. El Real Madrid no tiene que tener miedo a nadie”, añadió.

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, calificó como “sorprendente, lamentable y muy dificil de entender lo que ha ocurrido” después que se repitiera el sorteo.