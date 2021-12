Sergio Ramos, traicionado por el destino y por sus palabras

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el París Saint-Germain se presenta como el más atractivo en los octavos de final de la Liga de Campeones y, también, como el más morboso. Será la oportunidad de volver a ver en el Santiago Bernabéu a Sergio Ramos, que pasó 16 temporadas vestido de blanco, y a Kylian Mbappé, gran objetivo del Madrid para la próxima temporada.

“Voy a ir a muerte por el PSG”, advirtió Sergio Ramos poco después de conocerse el emparejamiento. “Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento, pero volver al Bernabéu es motivo de alegría. El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sabéis el cariño y amor que tengo al Real Madrid. Ahora me toca defender al PSG y haré todo lo posible por pasar. Es el equipo que apostó por mí”, añadió Ramos, quien pensaba de una forma muy diferente en 2019.

Entonces, durante una conferencia de prensa que ofreció en la Ciudad Real Madrid para hablar sobre su futuro, Ramos pensaba que nunca tendría que enfrentarse al que en aquel momento era su equipo: “No me iría jamás a un equipo que pudiese competir con el Real Madrid. Si algún día me voy del Real Madrid será cuando yo entienda que el cuerpo no me da más para estar al nivel top que yo creo y me iría a un equipo que no compitiese contra nosotros”.

Ahora, Sergio Ramos se ve traicionado por ese caprichoso destino, por el sorteo de Champions y por aquellas palabras que pronunció en 2019.