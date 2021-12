El Real Madrid, contra la UEFA: “Ha sido lamentable”

Fútbol

Si el Real Madrid buscaba motivos para distanciarse de la UEFA, el sorteo (los sorteos) de los octavos de la Champions de ayer le dieron un montón. A las doce de la mañana su rival era el Benfica, un equipo inferior, segundo en el grupo del Barcelona, competitivo pero puede que fácilmente batible. A las 15:15 de la tarde, sin embargo, su rival era el PSG, el ogro de los que estaban en el bombo de los segundos. Messi, Neymar, Mbappé y Sergio Ramos, el club que interpreta a su modo, y le dejan, el fair play financiero. «Ha sido sorprendente, lamentable y muy dificil de entender lo que ha ocurrido, millones de aficionados estaban pendientes del sorteo», aseguró Emilio Butragueño.

Nadie quería al PSG que, al principio, se medía con el Manchester United. Luego cambio todo y en el club blanco no se explicaban por qué pasó lo que pasó y por qué ni siquiera se escucharon sus razonamientos acerca de no repetir todo el sorteo. Sí se hizo caso a las razones del Atlético.

Fue lo más esperpéntico que se recuerda de la UEFA y de la Champions. Las protestas del Atlético, que se consideró perjudicado porque cuando salió su bola no estaba el Manchester United en el bombo, surtieron el efecto buscado. Sucedió, en el primer sorteo, que al Villarreal le tocó, de primeras, el United, lo que era imposible, pues habían compartido grupo de clasificación. Después el City. Y cuando fue el turno del Atlético, la bola del United ya no estaba en el bombo de los primeros. El Atlético, que se habría enfrentado al Bayern, peleó repetir todo el proceso y ganó. Decía que no había sido un sorteo justo porque le faltaba un rival. Y ganó otra vez cuando vio que, a la segunda, se quitaba al conjunto alemán de encima y le tocaba el Manchester United.

No se hizo caso al Real Madrid, que no estaba en contra de la repetición, pero sí de la repetición total. Desde el club blanco se decía que no había habido nada ilegal en el primer emparejamiento, que le hacia medirse al Benfica, por lo que el sorteo se tenía que haber repetido desde ahí. Lo otro, lo que finalmente se hizo, suponía alterar la competición de una manera inconcebible. Pero fue pelearse contra un muro.

El Real Madrid estaba muy enfadado y no se creía la explicación de la UEFA de que todo se había producido por un error informático. El club blanco cree que en el primer sorteo se dieron dos errores humanos, que se multiplican al repetir todo el sorteo. Que se escogió, en fin, la opción que más perjudicaba a los intereses del club madridista.

Ya era tirante la relación entre la UEFA y el Madrid y este sorteo no va a ayudar a que se normalicen. Desde que el Real Madrid se pudo a la cabeza de la Superliga, la UEFA le ha marcado con una cruz. Ceferin, presidente de la organización, apostó por fuertes sanciones por intentar organizar una competición paralela, pero las decisiones judiciales hicieron que la UEFA diera marcha atrás.

Ahora, desde el Bernabéu consideran que lo que sucedió ayer en el sorteo es más una causalidad que una casualidad y que tiene que ver con los reiterados episodios de enfrentamientos.