Alisson Becker, el hombre que llegó al Liverpool para hacer olvidar los desastres de Karius

El 26 de mayo de 2018 el Liverpool perdió la final de la Liga de Campeones con una actuación nefasta de Loris Karius. Menos de dos meses después, el club inglés había enviado al portero alemán cedido por dos años al Besiktas y había pagado a la Roma algo más de 60 millones por Alisson Becker, uno de los guardametas más prometedores en ese momento. Un par de movimientos rápidos que desmontan la teoría de la conspiración que, entre otros, inventó Jürgen Klopp para tratar de justificar la derrota en Kiev ante el Real Madrid. El técnico aseguraba que un golpe de Sergio Ramos en la cara había dejado conmocionado a Karius y que por eso había regalado el primer gol a Benzema con un despeje incomprensible y se había tragado un disparo lejano de Bale en el tercer gol. No lo sustituyó en ningún momento y la única orden que dio en las semanas posteriores es que lo quitaran de su vista y ficharan un portero a la altura del resto de la plantilla.

Un año después, el Liverpool ganaba la Champions al Tottenham en el Metropolitano y Alisson ya era indiscutible en la portería del Liverpool, un equipo con el que ya ha ganado la Premier, la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, la FA Cup y la Copa de la Liga inglesa. Llegó para hacer olvidar a Karius y de verdad lo ha conseguido, porque el germano, después de los dos cursos a préstamo en Turquía, se fue al año siguiente al Union Berlín, y este curso, lo único que se sabe de él en la página web del club es que ha entrenado en la ciudad deportiva de Kirkby, pero no forma parte de la primera plantilla. Evidentemente no es ninguno de los cuatro guardametas que los ingleses tienen inscritos en la Champions y, por supuesto, no ha disputado ni un solo minuto.

Alisson –que sólo le ha dejado ocho partidos al irlandés Kelleher esta temporada– y su esposa, Natalia, han triplicado su familia desde que aterrizaron en Liverpool, y a su hija mayor, Helena, se han unido Matteo y Rafael, con los que el portero aparece en muchas de las publicaciones de su cuenta de Instagram. La peor noticia desde que cambió Roma por Anfield ha sido la trágica muerte de su padre en febrero de 2021, víctima de un accidente cuando estaba buceando. José Becker era aficionado a la pesca submarina y perdió la vida en un lago dentro de una finca que era propiedad de la familia. Un drama para Alisson y para su hermano, Muriel Gustavo, también guardameta y que a los 34 años juega en el Fluminense.

Los dos empezaron en la cantera del Inter de Porto Alegre y su madre ha reconocido alguna vez que lo pasaba muy mal cuando ambos competían por el puesto de titular. Se alegraba de que uno de los dos jugase, pero al mismo tiempo tenía que consolar al otro y convencerlo de que, en caso de ser suplente, mejor que todo quedase en la familia. Alisson no tiene ahora ese problema, es el dueño indiscutible de la portería del Liverpool.