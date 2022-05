Desde el 3 de marzo de 2018 al 4 de agosto de 2019 nadie fue capaz de hacerle un regate a Virgil van Dijk. Mikel Merino fue el último que consiguió superarlo en un uno contra uno antes del comienzo de una racha que rompió Gabriel Jesús 65 partidos oficiales después, según los datos de Opta. Una brutalidad que demuestra la seguridad que el central neerlandés le da a la defensa del Liverpool, un equipo que necesitaba alguien como él para ser tan sólido atrás como en ataque. Su 198 centímetros de estatura y su poderío físico son básicos para los planes de Jürgen Klopp, que ha protegido a su líder defensivo las dos últimas semanas. No juega desde el 14 de mayo, cuando sintió unas molestias en la rodilla durante la final de la FA Cup ante el Chelsea. En el desenlace de la Premier ya estuvo en el banquillo, pero no disputó un minuto para no poner en peligro su participación en la final de París. «Estoy perfecto, no tengo ningún problema y me siento emocionado ante el partido del sábado», confirmaba el propio futbolista sobre su participación ante el Real Madrid. «Mi cuerpo ha agradecido un poco de descanso después de una temporada muy intensa. Ahora estoy deseando que llegue la final de la Champions», explicaba en la web oficial del club inglés.

Como le sucede a Salah, Van Dijk tiene en la memoria la final perdida en 2018 ante el Madrid, aquel 3-1 de Kiev que todavía duele en Anfield. Ya tuvieron los «reds» una oportunidad de revancha en los cuartos de final de la Liga de Campeones del curso pasado, pero también cayeron y además Van Dijk no estaba disponible. Se encontraba recuperándose de la rotura de ligamentos de la rodilla derecha, una lesión que se produjo en la quinta jornada de la Premier y que le mantuvo fuera toda la temporada anterior. Lo notó el Liverpool, que no fue el mismo equipo sin su defensa clave.

Van Dijk cree que esta vez será distinto ante el Madrid, porque este Liverpool ya tiene más experiencia como bloque. «Han cambiado muchas cosas desde entonces. Aquella era nuestra primera final juntos y aprendimos de lo que nos pasó», aseguraba ayer el internacional con Países Bajos, que respeta la historia en Champions del Real Madrid.