Ancelotti, sobre la primera derrota del Madrid en 170 días: “No nos hace mucho daño”

Habían pasado 170 días desde la última derrota del Real Madrid hasta que los blancos cedieron con muchas rotaciones en el Red Bull Arena de Leipzig. Desde el 8 de mayo no caían los de Ancelotti. Fue en la jornada 35ª de la Liga pasada, que el vigente campeón ya tenía ganada y se dedicaba a dar minutos a los menos habituales para guardar fuerzas antes de la final de la Champions League. Un poco lo que sucedía ayer en Alemania, que no era un partido decisivo y por eso entraron futbolistas que no son los imprescindibles para el técnico. Como aquella vez del Metropolitano la temporada pasada, el Real Madrid se podía permitir un tropiezo, porque sigue dependiendo de sí mismo para meterse como primero de grupo en los octavos de final.

Ahora el Leipzig se le acerca a un punto, pero merecía más la pena para el cuerpo técnico no arriesgar a futbolistas clave como Benzema, Modric o Valverde, ya que una victoria dentro de seis días en el Bernabéu ante el Celtic, último de grupo y ya eliminado, les basta para ser cabezas de serie en el próximo sorteo. «No me enfado, es una derrota, sí, nos molesta, pero no nos hace mucho daño. Teníamos otra oportunidad de ser primeros en el próximo partido en casa. Tenía que llegar y ha llegado hoy», decía sobre la primera caída del curso tras 16 choques sin perder. «Estamos en un momento de la temporada en el que no se puede mirar atrás. No puedo ser crítico con un equipo que lo ha hecho muy bien hasta ahora», analizaba el técnico con esa mano izquierda que le ha llevado a ser uno de los mejores. «De una derrota se aprende más que de diez victorias seguidas. Solemos ser contundentes a balón parado y no lo fuimos esta vez. Esos dos goles al principio pusieron el partido donde no queríamos y donde sí querían ellos, que nos han hecho daño a la contra», continuaba Ancelotti.

Asensio dio su segunda asistencia de la temporada en su primera titularidad, las mismas que el año pasado en 42 encuentros. «Ha jugado bien, ha sufrido como todos y ha dado la asistencia. Ha cumplido», decía Carlo del balear, que le puso la pelota en el 2-1 a Vinicius, impreciso a veces, pero que siempre saca algo positivo. El brasileño vuelve a ser otra vez el máximo goleador en solitario de la plantilla blanca este curso. Más crítico que su técnico era Courtois con la puesta en escena en Leipzig: «Salimos dormidos, sin intensidad y ante un equipo así lo pagas».