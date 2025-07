Chelsea - PSG: entre el maratón de Cucurella y el sueño imposible de Fabián Ruiz

Como se esperaba, dos equipos europeos se jugarán hoy la final del Mundial de Clubes. El PSG, que ha cumplido con las apuestas, y el Chelsea, que sí que sorprende más verle en este último partido. El juego colectivo de ambos manda más que las individualidades, pero el papel de dos españoles ha sido fundamental en los dos conjuntos para alcanzar la final. Tanto Cucurella como Fabián Ruiz llegan al último partido de la temporada con aires de líderes.

La paliza de Cucurella

Marc Cucurella lo ha jugado prácticamente todo. Su temporada ha sido tremenda: ha disputado 60 partidos, 53 con el Chelsea y 7 con la selección española, suma 4.912 minutos. La final será su partido 61 y dejará atrás los 5.000 minutos. En 2025 solo ha descansado en el Mundial de Clubes, en el encuentro frente al Espérance. Es un futbolista camaleónico, que sabe jugar al juego del Barcelona, a la pelea del Eibar, a la rigidez táctica del Getafe, o a la exigencia física del Chelsea. De todos sus equipos ha sacado algo. Comenzó su carrera en la cantera del Espanyol, pasó al Barça, luego al Eibar, y de allí al Getafe, donde lo fichó Bordalás. Por 20 millones se marchó al Brighton y finalmente el Chelsea lo compró por 65,3 millones de euros, convirtiéndolo en el cuarto español más caro de la historia.

No todo ha sido fácil para él en Londres. Tuvo problemas de adaptación a la ciudad y también a un club que lleva mucho tiempo siendo irregular, con muchos cambios en el banquillo, pero Cucurella, antes o después, convence. Su compromiso y versatilidad, ocupando distintos puestos en el campo según las necesidades del equipo y su madurez han ayudado a un Chelsea de Maresca que no llegaba como favorito, que tampoco ha sido espectacular, pero que va a pelear el título al PSG.

Fabián, el que tapa los huecos

En el conjunto francés, Fabián Ruiz ha vivido su propia transformación. Tras una etapa difícil, en la que muchos pensaron que no tendría futuro con Luis Enrique tras quedarse fuera del Mundial de Qatar, ha dado un giro total a su situación. El seleccionador reconoció su error y le otorgó un rol importante en el equipo. «Es un caso particular, porque tuvo problemas hace quizás dos años, pero me parece un jugador indiscutible e importantísimo para todo el mundo y para mí como entrenador», ha reconocido el asturiano. Fabián ha respondido con actuaciones destacadas, como ante el Real Madrid, donde fue elegido mejor jugador del partido tras marcar dos goles en la primera parte.

En el último año ha levantado un póker de títulos con el PSG: Supercopa, Liga, Copa y Champions. Además, ganó la Eurocopa con España. Ahora busca cerrar la temporada perfecta conquistando el Mundial de Clubes y puede hacerlo como máximo goleador. Con cuatro tantos está empatado con otros jugadores, entre ellos el madridista Gonzalo.

Es tan buena su temporada, que suena para el Balón de Oro, aunque Dembélé parece llevar ventaja sobre él y sobre Vitinha: «Me alegro de participar en la nominación al Balón de Oro, pero no me centro en eso porque hay muy buenos candidatos y no depende de mí. Si puedo ayudar al equipo a ganar el domingo, marcar un gol y convertirme en el máximo goleador, será fantástico», decía.