El Chiringuito desvela el jugador que ha reventado las marcas en el test físico del Real Madrid: ¡Ni te lo imaginas!

El Real Madrid llevó ayer a cabo el tercer entrenamiento de preparación de cara al estreno oficial de la temporada, el sábado en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao (21.30) en el que Antonio Pintus, preparador físico, asumió el mando. El italiano programó una exigente sesión de pruebas físicas en las que las máscaras de hipoxia fueron protagonistas.

Un método habitual en los planes de Pintus durante la temporada y que sirve para medir las pulsaciones por minuto, la frecuencia cardíaca y el estado general de cada jugador simulando un entrenamiento de gran exigencia, como si entrenaran a gran altura. Las máscaras de hipoxia, se colocan sobre la boca y la nariz para respirar a través de sus filtros. Se encargan de regular el oxígeno que ingresa al organismo mediante las tres válvulas intercambiables que poseen; dos para la entrada y una para la salida.

Una dura sesión en la que se mide la capacidad anaeróbica y aérobica de los jugadores. ¿Quién crees que ha obtenido los mejores datos en este test físico? Pues El Chiringuito ha desvelado el resltado que ha dejado sorprendido a los madridistas.

¡El mejor!

Los ocho mejores jugadores, después del primero, con mejor nota son: Camavinga, Lucas Vázquez, Fede Valverde, Brahím, Fran García, Tchouaméni, Rodrygo y Vinicius. Pero ¿Cuál ha sido el mejor? Un jugador no ha hecho la prueba, que él mismo ha declinado por no encontrarse bien. Ceballos que en anteriores temporadas siempre aparecía entre los mejores no la ha podido participar por su lesión. Lo realmente sorprendente es que el mejor jugador en los test ha sido Álvaro Odriozola, un jugador que, de momento, no entra en los planes de Ancelotti ni el Real Madrid.

Seis beneficios de la máscara de hipoxia

- Mejora el estado físico al incrementar la capacidad pulmonar.

- Estimula la respiración a un ritmo constante.

-Fortalece el diafragma

-Ayuda a la concentración durante el ejercicio.

-Reduce del tiempo de recuperación muscular y retraso de aparición de fatiga muscular.

-Contribuye a la tolerancia mental al desgaste durante las competiciones.