El Barcelona ficha a Gundogan

El FC Barcelona ya tiene a uno de sus primeros fichajes totalmente atado. Lo que era un secreto a voces ya es una realidad: Gundogan jugará en el club blaugrana. El centrocampista abandona el City tras ser uno de los jugadores más destacados y utilizados por Pep Guardiola. Uno de los alicientes es que el centrocampista conoce muy bien a Lewandowski, puesto que ambos coincidieron en la Bundesliga cuando jugaban en el Borussia.

"Gracias, Ilkay 💙@IlkayGuendogan se unirá al Barcelona y pondrá fin a una estadía de siete años enormemente exitosa en el Manchester City", dijo la entidad inglesa. Este fichaje supone incorporar a un jugador con un estilo blaugrana en su manera de jugar y refuerzan una medular del campo muy joven con más experiencia. El futbolista quedaba libre este verano y desde enero ya negociaba con el Barcelona.

"Para mí ha sido un privilegio y un placer total formar parte del Manchester City durante los últimos siete años. Termina una época maravillosa. Manchester ha sido mi casa y me he sentido parte de una familia muy especial en el City. He tenido la suerte de haber vivido tantos momentos inolvidables en mi tiempo aquí y haber sido capitán en esta temporada tan especial ha sido la mejor experiencia de mi carrera. Primero, me gustaría agradecer a Pep. Haber podido jugar y aprender de él durante tanto tiempo ha sido algo que nunca olvidaré", dijo el jugador.

Mientras tanto, el futuro del Barça es cuanto menos complicado de augurar. Pese a que finalmente durante la anterior campaña se llegaron a conseguir buenos fichajes, durante el actual mercado estival se tiene la misma preocupación. No obstante, la directiva valora una medida urgente. "El FC Barcelona se explora la opción de establecer el modelo mixto dentro del Barça. Ahora el Barça es de los socios. Laporta viajó a Arabia y ahora está en Qatar. Es una pregunta que se hizo a los socios. Pertenecería el 51% como mínimo a los socios y un 49% de inversión privada. El Barcelona busca mejorar esto y ya lo están consultando porque la situación es mala. Primero tienen que aprobarlo los socios", afirmó El Chiringuito.