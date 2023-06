La imagen de Laporta y Guardiola celebrando juntos los títulos

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, estuvieron juntos cenando este domingo en Barcelona, tal y como ratificó 'Jijantes', indicando que el encuentro sirvió de celebración por los éxitos del Barça y el City en la temporada que acaba de finalizar. "Los dos mantienen una buena relación personal y seguro que hablaron del futuro de Ilkay Gündogan, capitán del City pretendido por el Barça como agente libre, y de Joao Cancelo, que es una opción para los azulgrana en el lateral derecho y todo apunta que saldrá del club 'citizen' en este mercado de fichajes", apunta Mundo Deportivo.

Uno de los asuntos claves es que el entrenador catalán puede influir en el futuro de Gündogan, al que él quiere mantener en su equipo ante el interés del Barça, y también puede dar su versión sobre por qué el City no le cedió a Joao Cancelo al Barcelona, algo a lo que se negó el pasado invierno según aseguró Xavi Hernández.

"La situación del Barça no es culpa de otros clubs. Si se gastaron 400 millones en tres jugadores y salarios que tienen no es problema del Manchester City o del Paris Saint Germain", comentaba, en alusión "a los que estaban antes" (en referencia a Josep María Bartomeu y su junta) "y a mí me gustaría que cada uno asumiera su responsabilidad". Jan está haciendo un esfuerzo titánico, nadie podría pensar renovar el equipo como lo renovaron y ganar la Liga como la ganaron. Todo el agradecimiento y crédito, hay que darle crédito. Mal no lo está haciendo, eso es seguro", opinó Guardiola.

"El Barça ya tiene un entrenador cojonudo, que es Xavi. Ha ganado la Liga, que es el trofeo más importante, y ojalá este muchos, muchos, mucho años. Cuando Xavi decida que ha acabado su etapa, luego vendrá Busi [Sergio Busquets] u otro", dijo Pep.