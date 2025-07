Claudia Pina, la futbolista que aprendió a disparar en la terraza de su casa

Claudia Pina aprendió a disparar en la terraza de su casa cuando era pequeña. Sus padres le ponían un peto en una esquina y allí apuntaba. «Mi padre siempre me lo dice: ‘‘no parabas de chutar, chutar y chutar’’», confiesa la delantera del Barcelona. Y, ahora que está cerca de cumplir los 24, el ensayo tiene premio como el gol que marcó a Bélgica en la segunda jornada de la fase de grupos. «Me gusta mucho disparar desde fuera del área. Por suerte está yendo bien. Ojalá entren muchos más goles así», dice.

«Ya es marca de la casa el gol que ha metido», decía la seleccionadora, Montse Tomé, después del partido contra Bélgica. «En los entrenos hace igual. Siempre que tiene espacio la pone ahí. El otro día comentó que iba a empezar a tirar al otro palo cuando la portera se vaya ahí, pero da igual, donde la ha puesto es prácticamente imposible», añadía. Donde la puso era la escuadra más alejada de su posición.

Pero ella no quiere darse mucha importancia. «Me centro en jugar y, una vez pita la árbitra el inicio del partido, desconecto de todo lo de fuera. Intento hacer el plan de partido, dar el máximo de mí en cada jugada, y en eso me centro en cada partido. En los últimos partidos he metido más goles, pero no todo depende de mí. Llevamos muchísimos goles en esta Eurocopa, no hace falta ni que los meta yo. Mi objetivo es ayudar al máximo», asume la joven jugadora del Barcelona.

Ella es una de las que renunciaron a la selección en su momento. Y una de las últimas en aceptar el regreso. No estuvo en el Mundial, pero esta es su segunda Eurocopa, ya estuvo en la de 2022, aunque apenas jugó unos minutos. Ahora es parte fundamental en el campo y disfruta también fuera del césped. «Está naciendo un grupo muy bonito fuera del campo, importante para que todo sea más ameno en los días de concentración. Me siento a gusto, feliz y con ganas de intentar aportar el máximo», reconoce Claudia.

Pina ya tiene experiencia en marcar y en ganar títulos con la selección, aunque fuera en categorías inferiores. Fue campeona del mundo sub’17 en el torneo disputado en Uruguay en 2018 con un equipo en el que también estaba Eva Navarro, que repitió con las mayores en 2023. Pina marcó en la final y fue la mejor jugadora del torneo.

Ahora ve a España como una de las favoritas a ganar la Eurocopa. «Nuestra principal fortaleza es lo competitivas que somos, y lo buenas que somos en la posesión del balón», dice Pina. «Mentiría si dijera que no somos uno de los equipos más fuertes de esta Eurocopa», admite, «pero mira cómo están Francia o Inglaterra, que es la actual campeona. O Suiza, que tiene un plus por jugar en casa», advierte. Las suizas son las rivales de España en los cuartos de final.

Claudia se ha hecho la dueña este año de la banda izquierda del ataque del Barcelona y de la selección. La salida de Mariona al Arsenal le ha abierto una puerta y ella la ha aprovechado. Decidió seguir en el Barcelona y le ha ido bien. «Es muy importante el grupo, sentirte parte de él, aunque no tengas esos minutos que quieres. En mi caso decidí tener paciencia y seguir en el club de mi vida», confiesa.

Y, mientras, sigue ensayando para marcar más goles como el que le hizo a Bélgica.