Las claves del nuevo Real Madrid: una bronca, el 4-4-2, un canterano y un jugador que vale para todo

Carlo Ancelotti se ha pasado lo que llevamos de temporada buscando el punto de inflexión del equipo. Porque el Real Madrid ha ido mezclando momentos buenos con otros regulares y otros definitivamente muy malos. Cuando aparecía uno de estos, el entrenador confiaba en que ya no se podía caer más y que, como se había tocado fondo, se había alcanzado el punto de inflexión. También pasó cuando el Real Madrid sumó bastantes partidos de LaLiga con buenos resultados. Ancelotti quiso creer que ya había encontrado la fórmula. Pero ni él ni el madridismo terminaban de estar convencidos.

Ahora sí, ese punto ha llegado. «Nos ha costado mucho encontrar el equipo y ahora hay que trabajar para estar a este nivel y, si es posible, mejorarlo», aseguraba el entrenador italiano el miércoles por la noche, después de haber sido muy superior al City. Nunca, en todas las eliminatorias en las que se han enfrentado a lo largo de estos años, el Real Madrid había mostrado estar tantos pisos por encima del equipo de Guardiola. «Su dinámica y calidad individual son muy buenas. Ahora tienen capacidad de hundirte y hacer jugadas de gol a través de los pases. Te atraen mucho y te ganan la espalda por arriba. Es un equipo que, en años anteriores, pensaba que podíamos hacerles daño por algunos lados. Pero esta vez han crecido mucho», explicó también el entrenador catalán, muy lejos de aquella vez con el Bayern, cuando, lleno de rabia, habló del Madrid, y con toda la intención, como de un equipo de atletas.

La charla en el descanso contra el Atlético, fundamental

Es verdad que la versión del Manchester City fue la de un equipo en descomposición y sin rumbo, pero el Real Madrid se ha enfrentado a rivales peores que el City durante esta temporada y no ha resuelto los encuentros con tanta seguridad ni jugando tan bien como ha sucedido en esta eliminatoria de la Champions.

El equipo de Carlo Ancelotti viene haciendo buenos partidos desde el segundo tiempo contra el Atlético de Madrid. Fue en el descanso de ese partido cuando Ancelotti se puso muy serio con los de arriba y les pidió sacrificio defensivo para ganar, porque, si no, no había manera. Contra el City, se demostró que, si eso sucede, el equipo, naturalmente desequilibrado, puede mejorar en defensa y no perder la potencia que tienen los de arriba. Que con Mbappé en este estado, es infinita.

El 4-4-2 para defender es inamovible ya. Eso supone que Vinicius y Mbappé tienen que juntarse arriba, en el medio, y retroceder con el resto del equipo. Y supone, sobre todo, que Rodrygo y Bellingham ocupan las bandas sin despistarse. «La idea de defender en 4-4-2 es correcta. El equipo se encuentra cómodo y trabaja bien. Hay que destacar también el gran trabajo de los dos extremos: Bellingham y Rodrygo. Tenemos que seguir así: con esta dinámica, en esta línea y con este sistema», continuaba Carlo Ancelotti para explicar el buen momento del equipo. «Estamos jugando muy bien cada día y nos entendemos mejor. Con la calidad y el sacrificio que tenemos, seguiremos jugando de esta forma», confirmaba Rodrygo, el futbolista que más ha mejorado en todas las facetas del equipo. Aporta en defensa y es desequilibrante cuando llega arriba.

Ceballos, Tchouameni, Asensio y Valverde

El trabajo de los delanteros ha cambiado al Real Madrid, pero hay más factores: en el centro del campo, Ancelotti lleva ya tiempo apostando por un jugador de creación como Ceballos, con otro más físico. Solían ser Camavinga o Valverde, pero Tchouaméni ha vuelto a su posición y ha roto a jugar como no lo había hecho otras veces. Es posible que verse más acompañado le ayude a mejorar. «Su asociación con Ceballos viene bien al equipo porque Dani es más de posesión de balón y él es más posicional. Es un jugador muy importante porque tiene este tipo de características. No puede ser ni Ceballos ni Kroos ni Modric, pero ni Ceballos, ni Kroos ni Modric pueden ser Tchouaméni. Para ser un buen equipo hay que combinar las características de cada uno», decía Carlo.

Y luego la defensa. «Creo que los jugadores han entendido la idea y es el trabajo sin balón», decía