El comentado recibimiento de la afición del Chelsea a Joao Félix: ¿Ovación o pitos?

El delantero internacional portugués Joao Félix viajó el martes a Londres, pasó el pertinente reconocimiento médico y culminó el pasado su fichaje por el Chelsea, con el que ha firmado por siete años y al que regresa un año después, esta vez traspasado por 50 millones de euros fijos más 10 en variables desde el Atlético de Madrid, tras el acuerdo alcanzado el lunes por ambos clubes. El conjunto rojiblanco pagó por el luso 127,2 millones de euros al Benfica en 2019.

El atacante ha llegado a Stamford Bridge, donde ya pasó media temporada en la 2022-2023, a cambio de 45 millones de libras (52 millones de euros) y ha firmado un contrato de siete años.

"Es una oportunidad para mí de encontrar un hogar", dijo Joao a los medios del club en lo que muchos interpretaron como un dardo al club rojiblanco. "Después de dos cesiones, Chelsea y Barcelona, necesitaba quedarme de forma permanente en un sitio y no hay lugar mejor para mí que el Chelsea. Lo veo como un sitio perfecto para brillar. Han sido varias cosas las que me han hecho volver: el proyecto, el club, la liga, los aficionados y que me encantó el tiempo que estuve aquí. Me sentí muy bien en aquellos meses, pese a los resultados que tuvimos, y estoy muy feliz".

En su media temporada en el Chelsea, Joao disputó veinte partidos y marcó cuatro goles, y fue víctima de uno de los peores Chelsea de los últimos tiempos, el que dirigió primero Graham Potter y después Frank Lampard y que se quedó fuera de toda competición europea.

El futbolista portugués, tras una primera etapa gris buscará , ahora como jugador perteneciente al club, convencer a todos de su talento.

Encuentro con la afición

Anoche, durante el descanso del Chelsea-Servette, de Conference League, el portugués saltó para saludar a la que será su nueva afición.

Sin embargo, el vídeo de su recibimiento está dando mucho que hablar en redes sociales y ha generado un debate entre los que consideran que ha recibido una calurosa bienvenida y los que ven cierto descontento en los blues. Juzguen ustedes mismos.