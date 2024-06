La mujeres de su vida, su superalimento o el motivo por el que no conduce: cinco cosas que tal vez aún no sepas de Mbappé

Kylian Mbappé ha pasado de ser el hombre más amado en París y más odiado en Madrid tras su plantón hace dos veranos a justo lo contrario. Tras varias idas y venidas, el culebrón Kylian Mbappé ha llegado a su fin con el esperado anuncio de su fichaje por el Real Madrid. Mucho se ha hablado de su contrato, de su calidad futbolística o de el lugar elegido para vivir. Si embargo, seguro que hay datos del jugador de Bondy que aún no conoces. Estos son cinco datos curiosos del astro francés:

1. Familia y aficiones

Lleva el deporte en su ADN: Su padre Wilfried (entrenador de fútbol) es un inmigrante camerunés, mientras que su madre Faiza (exjugadora de balonmano), es de origen argelino. Aunque el fútbol es gran parte de su vida, Mbappé también tiene otras pasiones. Como casi todos los jóvenes, es un fanático de los videojuegos: en la edición del FIFA 22 fue la portada del videogame de EA Sports. Además, también le encanta el baloncesto: En la mansión del francés no falta una canasta y en sus redes presume de fotos con otro de sus grandes ídolos: LeBron James.

Otras de su pasiones desconocidas es el esquí, que tuvo que abandonar por el riesgo de lesiones. “Es lo que más echo de menos. Cuando me jubile alquilaré una gran pista de esquí para pasarme el día esquiando”, confesó durante una entrevista.

2. Las mujeres del “soltero de oro”

Según Vanity Fair, en 2017 existió una supuesta relación sentimental con Camille Gottlieb, la hija menor de Estefanía de Mónaco. Algo más de un año antes, los dos habían coincidido en la recepción ofrecida por Alberto de Mónaco en los jardines de su palacio a los jugadores del AS Mónaco tras su victoria en la liga francesa. Camille subió a Instagram una foto junto al futbolista acompañada de un corazón, algo que desató los primeros rumores. Sin embargo, Camille fue la primera en desmentirlo. También se le relacionó con una Miss Francia, Alicia Aylies. Pero Kylian es de poco mostrar sus parejas.

El abril de 2022, el crack francés fue cazado en el Parc Asterix, un parque de atracciones a una hora de París, con Emma Smet. Ella es actriz, participó en “Demain Nous Belongs”, una reconocida serie francesa e hija del cantante cantante David Hallyday y de la modelo Estelle Lefébure. La joven es un año mayor que el delantero. Sin embargo, este “affair” tampoco prosperó.

También surgieron rumores que apuntaban a que tendría una relación sentimental con Aviv Sarah Meiri, una joven israelí de la ciudad de Meitar, una localidad del sur del país, a pocos kilómetros de Beer Sheva, dijo la revista Pnai Plus. Al parecer, Aviv Sarah Meiri, de 29 años, “incluso voló a la Ciudad de las Luces para pasar un buen rato con Mbappé”, continuó el informe, que señaló como “pruebas” algunas fotografías que la joven israelí se tomó recientemente en París y subió a su cuenta de Instagram.

También se le ha relacionado con la modelo belga Stella Maxwell, o famosas como Miley Cyrus, Kristen Stewart e incluso con Ester Expósito o Lola Índigo. Sin embargo, a falta de una relación confirmada, el francés sigue siendo el soltero de oro.

3. Sus trucos nutricionales para mantenerse en forma

Su gran estado de forma no es casual. Alimentación y entrenamiento invisible están detrás del éxito deportivo del francés. El futbolista galo sigue una alimentación estricta para mantener un estado de forma de escándalo. Mbappé lleva a cabo una dieta balanceada, rica en carbohidratos y proteínas.

Mbappé hace seis comidas al día y el desayuno es clave. Comienza su día comiendo huevos duros con aguacate. Luego toma una barra de proteínas, antes de degustar un wrap de atún o pollo con ensalada.

Para su cuarta comida, Mbappé toma un batido de proteínas acompañado de fruta fresca. El quinto consiste en pollo o pescado servido con arroz integral. Y luego termina con un batido de proteínas.

Una de las claves de su plan es la eliminación de ciertos productos como el azúcar y, sobre todo, la inclusión de un superalimento que cualquiera puede adquirir en el supermercado: la avena.

4. ¿Por qué no conduce?

Tras despuntar en las Inferiores del AS Bondy, su primer club, y brillar con el Monaco en la Ligue 1. El puntaal PSG en 2017, que ya era uno de los clubes más poderosos del planeta. Desde entonces, a todas los entrenamientos llega gracias a su chofer privado, algo que no suele muy común entre las estrellas, a las que les gusta presumir de carísimos automóviles. ¿El motivo? ¡Kylian no sabe conducir!. “El carnet de conducir suele ser sinónimo de autonomía, pero yo tuve autonomía muy pronto porque siempre he tenido conductores a mi disposición. Nunca ha sido una prioridad”, confesó en una entrevista.

A día de hoy, asegura que no está entre sus prioridades sacárselo y que no tiene tiempo para ello: “Es una de las desventajas de tener éxito tan pronto”.

5. Su primer “no” a Real Madrid

La habitación del pequeño Mbappé repleta de fotos de Cristiano Instagram La Razon

La de hace dos veranos no fue la primera vez que el francés daba calabazas al Real Madrid. Cuando tenía 14 años, rechazó a los merengues porque no quería abandonar Francia. Zidane lo llevó a Madrid para que conozca las instalaciones de la institución blanca, aprovechando que es su ídolo de la infancia. También coincidió con otro ídolo: Cristiano Ronaldo. Sus padres decidieron mantenerlo en Francia.